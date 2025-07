Morte Diogo Jota, possibile scoppio pneumatico durante sorpasso

La tragedia che ha lasciato senza parole il mondo del calcio per la morte di Diogo Jota e del fratello sarebbe stata causata dallo scoppio di uno pneumatico sull'auto, una Lamborghini, sulla quale viaggiavano i due e nel momento in cui stava effettuando un sorpasso. È questa la prima ricostruzione della polizia stradale che sta accertando l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto ha poi preso fuoco con un incendio che si è anche propagato alla vegetazione circostante, per i due fratelli non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione della polizia spagnola

La Guardia Civil spagnola ha confermato all'Associated Press che Jota e suo fratello sono stati trovati morti dopo che la loro auto è uscita di strada vicino alla città occidentale di Zamora: nell'incidente stradale non sono stati coinvolti altri veicoli. Il calciatore era in Spagna in vacanza prima di iniziare il ritiro con il Liverpool per preparare la prossima stagione. Il disastro è avvenuto al chilometro 65 dell'autostrada A-52 intorno a mezzanotte e trenta della notte del 3 luglio. L'allarme e la richiesta dei soccorsi è stato dato dagli automobilisti che sono transitati nella zona dell'incidente con una prima ricostruzione dei fatti che sarebbe stata fatta dai vigili del fuoco giunti sul posto.

Il dolore del Liverpool

" Il club è stato informato che il 28enne è deceduto a seguito di un incidente stradale in Spagna insieme a suo fratello Andre. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti in questo momento e richiederà il rispetto della privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e Andre mentre cercano di fare i conti con una perdita inimmaginabile ": è questa la nota del club inglese sulla morte del calciatore portoghese nell'incidente avvenuto in Spagna. " Continueremo a fornire loro il nostro pieno supporto ", conclude la nota dei Reds.

La nota della Federcalcio portoghese

La Federcalcio portoghese ha chiesto all'Uefa di osservare un minuto di silenzio prima della partita di questa sera tra Portogallo e Spagna agli Europei femminili, in omaggio all'attaccante della nazionale e del Liverpool Diogo Jota. " La Federcalcio portoghese e tutto il calcio portoghese sono profondamente sconvolti dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta ieri sera in Spagna ", ha scritto con un post su Facebook il presidente della federazione, Pedro Proenca.

Molto più di un giocatore fantastico, con quasi 50 presenze in nazionale, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettata da tutti i suoi colleghi e avversari

Abbiamo perso due campioni", ha proseguito Proença. "La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese

- ha sottolineato -".