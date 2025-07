Chi era Diogo Jota, il calciatore del Liverpool morto a 28 anni

Il mondo del calcio è sotto choc per la tragedia che ha scosso il Liverpool e il Portogallo dopo l'improvvisa morte dell'attaccante Diogo Jota, 28enne, a causa di un incidente stradale in cui ha perso la vita anche il fratello Andre Silva di 25 anni.

La brillante carriera di Jota

Con il suo club, fresco vincitore della Premier League, indossava la maglia numero 20, la 21 quella con la sua Nazionale. La sua carriera ha avuto inizio con la squadra del Pacos Ferreira dove ha militato tra il 2014 e 2016 con 41 presenze e 15 reti. Dopo il trasferimento all'Atletico Madrid, è stato ceduto al Porto dove è rimasto per una stagione (2016-2017) per poi fare il suo debutto in Inghilterra nel club del Wolverhampton, club per il quale ha giocato per tre stagioni (fino al 2020) distinguendosi per le 111 presenze e i 33 gol.

L'esplosione al Liverpool

I Reds, notandolo, lo hanno acquistato nel 2020 (per una cifra intorno ai 40 milioni di euro) ed è qui che esplode definitivamente facendosi notare da tutto il calcio internazionale: in cinque stagioni ha fatto segnare 117 presenze e 47 reti. Se naturalmente Diogo Jota amava giocare come ala sinistra, molto spesso è stato impiegato anche come prima o seconda punta così da poter spostarsi con libertà per tutto l'attacco.

La Nazionale

Debuttando in Under 19, è successivamente passato in Under 21 fino ad approvare alla Nazionale del Portogallo nel 2018 dove ha collezionato 49 presenze con 14 reti. Con la casacca del suo Paese ha vinto due Nations League, la prima nel 2018-2019 e la seconda nel 2024-2025.

La vita privata

Diogo Jota si era da poco sposato (lo scorso 22 giugno) con la compagna di una vita, Rute Cardoso, nella città di Porto: i due avevano condiviso i più significativi momenti di felicità con alcune foto sui social network. Jota lascia tre figli nati fra il 2021 e la fine del 2024.

Una giornata che non dimenticheremo mai", è la scritta che campeggia nel post commovente pubblicato pochi giorni fa che mostrava la coppia felice. Diogo lascia la moglie e i loro tre figli piccoli: Denis, di 4 anni, Duarte, di 4 anni e una terza bambina nata nel 2024, in un momento in cui avrebbe dovuto celebrare l'inizio di un nuovo capitolo insieme.