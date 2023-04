Morte Maradona, equipe medica a processo per omicidio colposo

Svolta nel caso sulla morte di Diego Armando Maradona: la giustizia argentina ha confermato il rinvio a giudizio per le 8 persone indagate per il decesso del Pibe de oro, scomparso il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni. A processo andranno dunque il neurochirugo Leopoldo Luque (medico di famiglia), la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Díaz, il medico Pedro Di Spagna e gli altri membri dello staff che aveva in cura il calciatore, Ricardo Almirón, Gisela Dahiana Madrid, Nancy Forlini e Mariano Perroni, sui quali pende l'accusa di omicidio colposo.

La decisione è stata presa all'unanimità dai giudici Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel ed Ernesto García Maañón della Camera d'Appello e Garanzie di San Isidro, che ha accolto così la richiesta presentata un anno fa dei tre pubblici ministeri Ferrari, Iribarren e Capra. L'accusa è convinta che Maradona sia stato vittima di un "omicidio semplice con eventuale dolo". Dall'autopsia svolta due anni fa è emerso che il campione argentino è morto a causa di un " edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica esacerbata ", scoprendo una cardiomiopatia dilatativa.

"La pubblica accusa ha descritto compiutamente il fatto 1 (l'eventuale omicidio volontario di Maradona), elencando le azioni o le omissioni che hanno ritenuto gli imputati riprovevoli e che, a loro avviso, avrebbero influito sull'esito fatale ", si legge nel documento lungo 246 pagine e ottenuto dal quotidiano argentino La Nación. Gli otto imputati, nel frattempo in libertà, rischiano fino a 25 anni di carcere. Non è stata ancora fissata una data per l'inizio del processo penale: secondo la stampa argentina potrebbe essere celebrato nel 2024.

" Ritengo che il quadro probatorio allegato ci consenta di raggiungere, in questa fase, il grado di conoscenza necessario per ritenere consolidata l'accusa del Pubblico Ministero, nei termini ipotizzati e richiesti dalla pubblica accusa, che il contributo che ciascuno degli imputati qui presenti avrebbe apportato al caso rispetto alla salute della presunta vittima, tenendo conto del ruolo e delle funzioni che avrebbero evidenziato nel suddetto periodo esterno, sarebbe stato determinante nell'esito fatale qui prospettato ", scrive il giudice Blanco nelle sue motivazioni.