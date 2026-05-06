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Calcio |Era in condizioni critiche

Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anni

Il club nerazzurro piange la scomparsa dello storico numero dieci. Vinse uno scudetto e una Coppa Italia, sotto la guida di Bersellini, diventando idolo dei tifosi. A gennaio 2025 il malore che lo aveva portato al coma

Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anni
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È morto all'età di 69 anni Evaristo Beccalossi, icona dell'Inter anni 80. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

Era nato a Brescia il 12 maggio 1956 e aveva iniziato la carriera proprio col club biancazzurro.

Nel 1978 il grande salto all'Inter: gol, vittorie (uno scudetto e una Coppa Italia) e grandi prestazioni, diventa velocemente idolo dei tifosi nerazzurri fino a quando non lascia Milano per Genova, sponda Samp, nel 1984-1985. Poi un piccolo giro d'Italia e di serie fino al ritiro, datato 1991. Nella sua seconda vita ha fatto, tra le altre cose, anche l'opinionista tv.

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