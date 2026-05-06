Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anni

È morto all'età di 69 anni Evaristo Beccalossi, icona dell'Inter anni 80. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

Era nato a Brescia il 12 maggio 1956 e aveva iniziato la carriera proprio col club biancazzurro.