Morto Joe Barone, il dg della Fiorentina

Non ce l'ha fatta Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina è morto oggi, 19 marzo, all'età di 58 anni dopo aver accusato un grave malore nella giornata di domenica 17 marzo. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche, tanto che nelle ultime ore la moglie Camilla, i quattro figli e tutto il mondo Viola era accorsa al suo fianco, pregando per lui.

La lotta fra la vita e la morte

Gli ultimi comunicati della Fiorentina, purtroppo, non davano molte speranze. Operato al cuore d'urgenza, Barone è stato poi ricoverato nel reparto di Terapia intensiva cardiochirurgica del San Raffaele di Milano. " Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l'equipe del professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento ", è stato uno degli ultimi bollettini medici rilasciati.

Purtroppo il tempestivo intervento dei medici non è bastato a salvargli la vita. Tutto il mondo dello sport, e non solo, è sotto choc.

Chi era Joe Barone

Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo del 1966, Giuseppe Barone (detto Joe), aveva lasciato l'Italia con la famiglia alla tenera età di 8 anni per trasferirsi negli Stati Uniti, per la precisione a Brooklyn (New York).

"Siamo increduli e pieni di dolore. Porterò sempre con me il ricordo degli abbracci allo stadio ai gol della nostra amata squadra viola". Lo afferma il sindaco di Firenze, Dario Nardella, alla notizia della morte di Joe Barone.

Conclusi gli studi, ha cominciato a lavorare presso un istituto bancario, fino all'incontro con Rocco Commisso, oggi presidente della Fiorentina. Barone comincia così a lavorare nell'azienda di Commisso, la Mediacom, e fra i due si instaura un ottimo rapporto. Trascorso qualche anno nel 2017 diventa vice-presidente dei New York Cosmos, società calcistica statunitense rilevata proprio da Commisso.

Il ritorno in Italia avviene nel 2019, quando Joe Barone assume la carica di direttore generale della Fiorentina, divenuta nel frattempo proprietà di Commisso. In qualità di dg, Barone ha avuto un ruolo preponderante nella progettazione del Viola Park, centro sportivo in uso al club Viola.

Il cordoglio

Le ultime ore sono state durissime per tutti, dalla famiglia ai colleghi di lavoro. Barone lascia quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, accorsi dagli Stati Uniti per stare con lui fino alla fine, e l'amata moglie Camilla, che aveva raggiunto il compagno al San Raffaele già domenica sera.

I messaggi per il dg

"Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore" , dichiara il Presidente di Lega Serie A Lorenzo Casini. "Joe nei sui anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l'inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park" , aggiunge. "Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto".

"Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare" , si legge sul profilo X del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. "Un grande vuoto per la moglie Camilla, per i figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, per la Fiorentina, il suo Presidente Commisso e per tutti quelli che lo hanno conosciuto per le sue capacità umane e professionali. Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli partecipano al dolore immenso che questa tragedia ha causato" .

Messaggi di condoglianze arrivano da tutte le squadre della Serie A, e non solo.

"L'AS Roma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Joe Barone. I nostri pensieri sono rivolti ai suoi familiari e a tutta la Fiorentina" , si legge sull'account X della Roma.

"Il Milan esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Fiorentina", scrive in una nota il club rossonero

"Siamo vicini alla famiglia Barone e a tutta la Fiorentina per la tragica scomparsa di Joe" , si legge nel post pubblicasu su X dalla Juventus.

"Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Joe Barone, Direttore Generale della Fiorentina ed encomiabile dirigente sportivo" , è il messaggio della sociatà neroverde.

"Con la scomparsa di Joe perdo un caro amico. Ci eravamo conosciuti per ragioni professionali, ma nel corso degli anni i nostri colloqui erano diventati quotidiani. Il calcio perde un ottimo professionista, un dirigente che si batteva per una visione moderna del nostro sport, ma soprattutto una persona eticamente inappuntabile" , scrive l'Ad del Bologna Claudio Fenucci.

"La S.S. Lazio partecipa commossa al dolore della famiglia di Joe Barone, Direttore Generale dell’ACF Fiorentina. Il Presidente Lotito, tutta la dirigenza e la squadra esprimono profondo cordoglio alle persone a lui care e al club gigliato" , commenta la società biancoceleste.

"AC Monza partecipa al dolore della famiglia e di tutta la Fiorentina per la scomparsa di Joe Barone, dirigente di grandi capacità professionali e doti umane, che mancherà a tutto il calcio italiano" , si legge sul profilo X del Monza. "Particolarmente addolorato il Vicepresidente Vicario e A.D. Adriano Galliani".

"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla @acffiorentina" , commenta l'Inter.