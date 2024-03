Malore per il dg Joe Barone: rinviata Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina è stata rinviata ufficialmente a data da destinarsi dopo che il dg viola Joe Barone ha accusato un malore nel ritiro della squadra prima dell'inizio della gara di campionato. La Lega Serie A ha accolto la richiesta di rinvio da parte della società toscana, diramando il seguente comunicato: "Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00, e valida per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM" , si legge nella nota.

La ricostruzione

Momenti di apprensione per la Fiorentina. Mentre Vincenzo Italiano e la squadra stavano facendo la riunione tecnica nell'albergo del ritiro di Bergamo, il Winter Garden Hotel, un paio d’ore prima della sfida con l’Atalanta, si è venuto a sapere che il direttore generale viola Joe Barone ha avuto un malore, si teme un infarto, e pare che la situazione sia molto seria. Il dirigente è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano.

Subito dopo lo staff della Fiorentina, ovviamente sotto choc, ha chiesto il rinvio del match. E a quel punto anche l'Atalanta ha immediatamente sposato l'idea di rinviare la partita proposta dal club viola. In quel momento la squadra non era ancora arrivata allo stadio, visto il calcio d'inizio alle 18. L'annuncio del rinvio ufficiale della partita stato letto alle 17.04: senza rendere note le motivazioni. La comunicazione è stata accolta dai fischi dai pochi tifosi del Gewiss Stadium che erano all'interno dell'impianto.

Sia Fiorentina che Atalanta nelle prossime settimane saranno impegnate in Europa nei quarti di finale delle rispettive competizioni (Europa League e Conference League). Inoltre le due formazioni si sfideranno anche nelle due semifinali di Coppa Italia in programma ad aprile. In totale in questo mese viola e nerazzurri saranno chiamati a giocare otto partite. Per questo motivo, i consiglieri della Lega Serie A sono già a lavoro per trovare una data per il recupero della partita.

Intanto il tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della trasferta vittoriosa contro il Verona ha voluto inviare un abbraccio al direttore generale della Fiorentina: "Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone - ha sottolineato Pioli ai microfoni di DAZN - sperando possa rimettersi il prima possibile".

Intanto la squadra viola ha voluto rimanere vicina al proprio dg: il tecnico Italiano e il capitano Biraghi sono arrivati al San Raffaele, anche loro restano in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del dirigente.

Chi è Joe Barone

Nato a Pozzallo (Ragusa) il 20 marzo 1966, a 8 anni si trasferisce a Brooklyn con la famiglia e ottiene la cittadinanza statunitense. Inizia a lavorare in un istituto bancario per poi passare alla Mediacom, azienda di Rocco Commisso. Nel 2017 il primo ruolo nel calcio, vice-presidente dei New York Cosmos di proprietà dello stesso Commisso che poi acquista la Fiorentina e promuove proprio Barone come direttore generale nel 2019. Da dirigente è stato uno dei maggiori fautori del progetto Viola Park inaugurato lo scorso ottobre.