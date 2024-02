Mou e l`anello Conference restituito al capitano...

Gli addii sofferti vivono anche di simbologie. E quella tra Mou e la Roma è stata davvero una rottura traumatica. Lo si era notato dal volto commosso del portoghese al momento di lasciare Trigoria. Ma ora emerge un inedito retroscena che certifica ulteriormente la drammaticità di quel momento. Tutto ruota attorno all`anello che i giocatori della Roma avevano regalato allo Special one all`indomani della vittoria in Conference League. Un anello che José, appena saputo del benservito datogli dai Friedkin, pare abbia «restituito» riponendolo nell`armadietto del capitano Pellegrini; aggiungendo un duro biglietto: «L`anello me lo ridarete quando diventerete uomini...». Un`accusa contro chi non avrebbe fatto nulla, tra i «senatori» della squadra, per far in modo che Mou rimanesse alla Roma.