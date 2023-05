Mou prepara il bunker: la sua nona finale e il tesoretto per la Roma

Nel giorno della festa dell`Ascensione, che in Germania si collega dal 18° secolo a quella dei papà, ce n`è uno in particolare che vuole scrivere un`altra pagina di storia. Josè Mourinho va a caccia della sua nona finale europea (comprese le tre di Supercoppa), la seconda di fila da quando è alla guida della Roma a cui un anno fa fece vincere la neonata Conference. L`ultimo treno continentale per i giallorossi passa da Leverkusen e dall`arena del Bayer che proprio il 18 maggio di 35 anni fa alzò la Coppa Uefa conquistata ai rigori.

Lo Special One è ormai avvezzo a queste partite e se l`emergenza della rosa non è ancora finita, quanto meno potrà girarsi in panchina e vedere seduti gli «acciaccati», pronti magari a dare il loro contributo anche se per pochi minuti: Dybala, El Shaarawy, Celik e Smalling ieri si sono allenati in gruppo e sono saliti sull`aereo diretto in Germania, difficile però pensarli in campo dall`inizio (il difensore inglese è fuori da un mese mentre la Joya ha giocata appena 115 minuti nelle ultime otto gare). La partita, poi, in virtù del prezioso gol del 21enne Bove all`andata, potrà essere giocata nella maniera che è più nelle corde del tecnico portoghese, più pragmatico che mai: due risultati su tre a disposizione, quindi una gara difensiva almeno all`inizio che è la formula che in Europa League ha funzionato anche più che in campionato (vedi i 5 clean sheet in 12 gare nel corso del torneo che rappresentano un record nell`annata). «Se la competizione fosse solo per chi l`ha iniziata, noi l`avremmo già vinta visto che le nostre avversarie sono scese dalla Champions, ha molto più valore la Roma costruita per questo torneo», così Mou.

L`allievo di Mou Xabi Alonso è pronto a dare battaglia, anche per quel premio da 500mila euro concordato con il club al momento della firma del contratto. Ma i tedeschi hanno segnato appena due gol nelle ultime 4 partite, proprio quelli che servirebbero per riaprire i giochi, anche se la Roma nelle trasferte europee stagionali li ha subiti solo a Ludogorets. Dalla notte di Leverkusen dipenderanno i destini delle casse giallorosse (vincere il trofeo garantirebbe fino a ottanta milioni con l`automatica qualificazione in Champions, ossigeno dopo la multa Uefa per il fair play finanziario), e forse anche di Mourinho («ma il mio focus è solo su questa partita»). I romanisti hanno già sottoscritto 6.000 abbonamenti per la prossima stagione, sperando che resti...