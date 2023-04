"Nemmeno la Coppa Lombardia". Rissa con Cassano: Mourinho lo asfalta così

Se Antonio Cassano attacca, José Mourinho non esista a rispondere. E in modo decisamente duro. Lo Special One, del resto, è noto per essere un uomo che non ha paura di dire ciò pensa. Anche a costo di suscitare accese polemiche.

Il tecnico della Roma, dopo la vittoria partita giocata sul non facile campo del Torino terminata con il risultato di 1-0 per i giallorossi, ha approfittato delle interviste post gara per rispondere a Cassano. "Ognuno è libero di avere le sue preferenze o anche di criticare. Ma quando si parla di altri, come Antonio Cassano, le cose sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare. Nell’Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Sapete invece cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, ma io non con lui".

A scatenare il duro attacco di Mourinho, ricorda la Gazzetta dello Sport, sono state alcune dichiarazioni dell’ex calciatore barese in diretta su Bobo Tv. L'ex attaccante giallorosso ha sostenuto che lo Special One ha perso il proprio tocco magico. "Era un grandissimo allenatore e comunicatore, oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la San Martinese è uguale. Se Ancelotti va ad allenare il Brasile lui potrebbe andare al Real Madrid, ma è perché ha vinto e per lo status che ha perché altrimenti può andare alla San Martinese".

Nella sua risposta in conferenza stampa Mourinho ha rincarato la dose citando Marco Livaja, attaccante croato ex Inter e Atalanta. "Io gli dico solo una cosa perché lui ha 40 anni e io 60, ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi un Marko Livaja e ti diverti meno", ha rilanciato il tecnico giallorosso.

Ma cosa c'entra Livaja in questa storia? Per capirlo bisogna fare un salto nel passato e più precisamente nella stagione 2012/2013 quando il croato e il barese vestivano la maglia dell'Inter allora guidata da Stramaccioni. Tra i due calciatori ci sarebbe stato un diverbio in allenamento. Dalle parole si sarebbe arrivati ai fatti, con Cassano che avrebbe avuto la peggio.

A parte la polemica la piazza giallorossa pare entusiasta del tecnico portoghese. Anche per i risultati di questa stagione. Al momento la Roma è terza in classica. Lontana dalla capolista Napoli ma in corsa per un posto in Champions League.