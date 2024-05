Mourinho pronto per una nuova avventura: pronto ad allenare il Fenerbahce

José Mourinho ha già le idee chiare sul suo futuro: dopo che il suo nome è stato accostato a numerosi club, lo Special One sarebbe pronto a dare il via a un nuovo capitolo della sua lunga carriera, sposando il progetto che gli è stato presentato dal Fenerbahce. Una novità assoluta per il portoghese, che non ha mai allenato in Super Lig.

Non solo la trattativa si trova in una fase decisamente avanzata, ma l'accordo economico tra le due parti sarebbe già stato ragginuto, visto che l'arrivo di Mourinho a Instanbul è dato per assodato da Aziz Yildirim, vale a dire uno dei candidati in corsa per assumere il ruolo di presidente della società turca. Stando a quanto riferito da quest'ultimo a Fanatik, tra l'altro, l'allenatore portoghese guiderà la squadra gialloblu la prossima stagione anche nel caso in cui non dovesser riuscire a prevalere sul suo concorrente Ali Koç.

"Il Fenerbahce deve competere con grandi allenatori e grandi squadre" , spiega Yildirim, "una lotta che dovrebbe essere sia in patria come all'estero" . " Una società come questa dovrebbe essere leader in Turchia e avere successo in Europa, almeno giocare una finale, stiamo lavorando proprio con questo obiettivo ", prosegue il candidato alla presidenza della società turca.

Proprio per questo motivo si sarebbe instaurata la trattativa finalizzata a portare lo Special One sulla panchina dei gialloblu di Istanbul. "La settimana scorsa ho incontrato Mourinho per 2 ore e alla fine gli ho detto che il Fenerbahce ha bisogno di lui come lui ha bisogno del Fenerbahce ", rivela Yildirim. L'allenatore lusitano avrebbe accettato la proposta con grande entusiasmo. " Sono in corso trattative ", precisa il candidato, "se io sarò eletto presidente del Fenerbahce, nominerò Mourinho come allenatore perché non voglio più che i bambini siano tristi ". " È necessaria un'operazione importante, recluteremo giocatori in linea con i suoi desideri. Ha visto la partita contro il Konyaspor ed è rimasto contento. Anche lui sta lavorando ", conclude Yildirim.

Per il Mundo Deportivo, invece, l'accordo ci sarebbe già, per cui il numero di squadre allenate dallo Special One salirebbe a dieci: Il Fenerbahce si aggiungerebbe quindi a Benfica, Uniao Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma, con cui l'esperienza si è conclusa bruscamente con un esonero arrivato lo scorso 16 gennaio dopo la deludente sconfitta per 3-1 maturata a San Siro contro il Milan allenato da Stefano Pioli.