Muore per un trauma cranico: calcio spagnolo in lutto per Raul Ramirez

Una tragedia ha scosso il mondo del calcio spagnolo e non solo: a soli 19 anni ha perso la vita il giovanissimo calciatore Raul Ramirez, portiere del Colindres, una formazione che milita nella Terza Federazione, in pratica la prima lega dilettanti della Spagna. È stato fatale un trauma cranico dopo uno scontro di gioco: nonostante i tempestivi interventi dei sanitari, al suo arrivo in ospedale i medici non hanno potuto che constatarne la morte cerebrale.

Cosa è successo

Dalla ricostruzione dei media spagnoli sarebbe stato fatale, nel secondo tempo della partita tra Colindres e Revilla, uno scontro di gioco: l'impatto è stato così violento che il calciatore ha perso conoscenza. Immediati i soccorsi tra cui l'aiuto anche da parte dell'allenatore di Ramirez, Rafa de Peña, esperto in rianimazione cardiopolmonare che ha cercato in tutti i modi di fargli riprendere conoscenza in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Secondo quanto appreso sarebbero stati fatali due arresti cardiaci, il primo dopo lo scontro di gioco e il secondo mentre veniva trasportato in ospedale. La famiglia di Ramirez ha deciso di donare gli organi del giovane 19enne.

I messaggi di cordoglio

Tra i primi messaggi non poteva mancare quello del suo club, il Colindres, che sui propri canali social ha espresso tutto il proprio dolore per la tragedia. " Con profondo dolore salutiamo Raúl Ramirez Osorio, portiere della nostra prima squadra e allenatore delle categorie inferiori del club. A nome di tutta la famiglia che componiamo sia il Club Sportivo Colindres che la Scuola Municipale, vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici. Ai loro genitori, Emilio e Maria José, sua sorella Maria e la sua compagna Arianna, il vostro dolore è il nostro e ci avete qui per qualsiasi cosa abbiate bisogno, Colindres è la vostra casa. Raúl, sei arrivato quest'estate al club e fin dal primo momento ci hai battuto tutti con il tuo impegno e la tua predisposizione ma soprattutto per la tua qualità umana, sei un esempio per tutti i giovani che vogliono giocare a calcio. Un pezzetto di ognuno di noi se ne va con te e il tuo ricordo rimarrà per sempre in ognuno di noi .

Un messaggio di cordoglio lo ha espresso anche la Rfef, il massimo organo calcistico spagnolo. " La Rfef si unisce al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi di Raúl Ramírez Osorio, portiere del CD Colindres, scomparso oggi.

Tutto il nostro sostegno e incoraggiamento al calcio cantabrico. Nessuno dovrebbe andarsene così presto. Riposa in pace". In memoria di Ramirez, prima delle gare della Liga spagnola del prossimo turno verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi.