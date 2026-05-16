Nagatomo convocato a 39 anni per il quinto Mondiale. E le lacrime dell’ex Inter fanno il giro del web

All’età di 39 anni, i 40 li compirà il prossimo 12 settembre, Yuto Nagatomo prenderà parte al quinto Mondiale della sua carriera: il video delle lacrime di gioia del terzino alla notizia della convocazione, immortalato dall’FC Tokyo, il club della J1 League in cui milita dal 2021, ha fatto rapidamente il giro del web e dei social media diventando virale e suscitando grande commozione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

L’ex giocatore di Cesena e Inter è stato ripreso mentre ascoltava i nomi dei convocati per i prossimi Mondiali 2026 che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire dal prossimo 11 giugno fino al 19 luglio. Quando il commissario tecnico Hajime Moriyasu ha pronunciato anche il suo nome nella lista dei difensori, Nagatomo si è lasciato andare a un pianto liberatorio, dal momento che evidentemente non era per lui scontato rientrare tra i 26 uomini che faranno parte della spedizione giapponese in vista della massima competizione calcistica per nazionali della Fifa.

Il terzino originario di Saijo, che con la maglia della nazionale ha 144 presenze (secondo solo dietro a Yasuhito Endo con 152) e 4 gol, parteciperà quindi al suo quinto Mondiale, dopo quelli di Sudafrica 2010, Brasile 2014, Russia 2018 e Qatar 2022: nessun giocatore asiatico è mai riuscito a tagliare questo traguardo in carriera. Con la maglia azzurra ha sollevato al cielo la Coppa d’Asia 2011.

"Provo solo un'enorme gratitudine”, ha dichiarato l’ex Inter sui canali social dell’FC Tokyo “è un'emozione travolgente, ce l'ho fatta", racconta ai canali del club giapponese. “È la mia quinta volta, ma non credo di essere mai stato così nervoso. In questo periodo ci sono state tante difficoltà: senza i tifosi e il club non sarei stato scelto", conclude.

Nagatomo ha legato il suo nome a doppia mandata all’FC Tokyo, dal momento che è stato il primo club professionistico in cui ha militato dopo l’Università (2007-2010, vincendo la Coppa J-League nel 2009) e quello in cui è tornato nel 2021 dopo una lunga esperienza in Europa e dove probabilmente chiuderà la carriera. La sua esperienza aldilà dei confini nazionali inizia con la maglia del Cesena (2010-gennaio 2011) e prosegue con la maglia dell’Inter, nelle file della quale milita tra gennaio 2011 e gennaio 2018, accumulando 210 presenze e 11 gol: in nerazzurro vince una Coppa Italia nella stagione 2010/2011.

Di seguito la lista dei convocati del Giappone per i prossimi Mondiali:

Portieri : Zion Suzuki (Parma), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers).

: Zion Suzuki (Parma), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers). Difensori : Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema).

: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema). Centrocampisti : Junnosuke Suzuki (Copenaghen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Stade Reims), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Friburgo), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Stade Reims), Kaishu Sano (Mainz) ,Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Brøndby).

: Junnosuke Suzuki (Copenaghen), Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Stade Reims), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Friburgo), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Stade Reims), Kaishu Sano (Mainz) ,Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Brøndby). Attaccanti: Koki Ogawa (NEC Nijmegen) ,Daizen Maeda (Celtic) ,Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (NEC Nijmegen), Keisuke Goto (Anderlecht).

Col Galatasaray, a cavallo tra gennaio 2018 e 2020, vince due campionati di Turchia (2017/2018 e 2018/2019), una Coppa di Turchia (2018/2019) e una Supercoppa (2019). Dopo la parentesi al Marsiglia (2020/2021) fa ritorno in patria nell’FC Tokyo.