Tragedia alle Maldive, cinque italiani muoiono durante un'escursione subacquea: c'era allerta meteo

Cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un’immersione alle Maldive. La notizia è stata confermata inizialmente dalla polizia locale, poi dal consolato italiano e infine dalla Farnesina. Le vittime, i cui corpi sono già stati recuperati, stavano partecipando a un’attività di diving partita da una safari boat nell’atollo di Vaavu. "I subacquei - si spiega in una nota della Farnesina - sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive".

"È una tragedia, non posso aggiungere altro", ha dichiarato la console Giorgia Marazzi. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 13.45, quando le autorità hanno ricevuto la segnalazione della scomparsa del gruppo. Nel corso delle ricerche sono poi stati ritrovati i corpi. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente i nomi delle vittime

Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

Le prime informazioni sulle vittime

Secondo le prime informazioni, tra le vittime una docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all'Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER.

Gli altri quattro italiani morti sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova.

Condizioni meteo avverse, aperta un'indagine

Secondo i media locali delle Maldive, le condizioni meteo durante l'immersione erano avverse. Il Met Office aveva emesso un'allerta gialla per l'area per vento forte. Si ritiene che le cinque persone, che stavano partecipando a un'escursione subacquea con il 'Duke of York' Safari, siano scomparse mentre si immergevano nei pressi di Alimata.

Le autorità hanno confermato l'apertura di un'indagine per chiarire le cause dell'incidente, ma al momento non è stata ancora diffusa una versione ufficiale sulle circostanze della morte dei cinque italiani. Tra le ipotesi avanzate da alcuni esperti di immersioni c'è quella della cosiddetta "tossicità da ossigeno" o iperossia, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata o ad alta pressione ad elevate concentrazioni di ossigeno durante immersioni profonde.

Il fenomeno può provocare danni ai tessuti e colpire il sistema nervoso centrale, causando perdita di coscienza, convulsioni e altri gravi effetti neurologici.

Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di una possibilità non confermata dalle autorità.