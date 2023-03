Napoli-Atalanta, le possibili formazioni e dove vederla

Per uno scherzo del calendario il big match della giornata di Serie A arriva subito dopo il tonfo a sorpresa dell’Inter al Picco, dove uno Spezia corsaro ha fermato la rincorsa dell’undici di Inzaghi alla vetta della classifica. Il compito del Napoli, però, non è dei più semplici, visto che al Maradona arriva l’Atalanta di Gasperini, incostante ma sempre capace di pessime sorprese. Vediamo come i due allenatori potrebbero schierare le rispettive squadre, le chiavi tattiche e dove vedere quella che potrebbe essere una gara difficile da decifrare tra due formazioni molto diverse.

Olivera e Politano dentro, dubbio Elmas

Dalle dichiarazioni della vigilia di Spalletti si capisce quanto l’incrocio con la Dea sia importante nella tabella di marcia dei partenopei verso il sogno scudetto. Il tecnico di Certaldo non vuole ancora pensare al ritorno in Champions contro l’Eintracht Francoforte ma esclusivamente a mettere altri tre punti in cascina. Riprendere il passo di corsa verso l’obiettivo dopo il passo falso con la Lazio è fondamentale: “È evidente che non lo abbiamo già vinto. Sarà possibile pensarlo quando nessuna squadra in condizione di prenderci come punti. Dobbiamo fare ancora tante partite di alto livello e abbiamo visto quale qualità c'è in Italia. Con la Lazio non abbiamo fatto niente di male per perdere, la settimana scorsa, ma poi basta un episodio storto per condannarti e ti ritrovi senza punti. Non possiamo affrontare più avversari contemporaneamente. Ora c’è il campionato e basta. Occhi verso le stelle e piedi ben piantati a terra. Il cammino è ancora lungo”.

A complicare le cose in difesa l’assenza di Mario Rui, che deve scontare il secondo turno di squalifica. A prendere il suo posto sarà ancora Olivera, che comunque contro la Lazio non si era fatto dispiacere. Al centrocampo non si preannunciano grossi sconvolgimenti ma si mormora di un possibile ritorno se non già dal primo minuto almeno nel secondo tempo di Elmas, visto in netta ripresa. In avanti, invece, accanto agli inamovibili Osimhen e Kvaratskhelia potrebbe trovare spazio Politano, ansioso di tornare a fare la differenza davanti al pubblico di casa. Lozano, infatti, non si allena da Mercoledì e Spalletti non se la sentirebbe di rischiarlo, specialmente in vista del ritorno di Champions che potrebbe valere lo storico approdo ai quarti di finale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Zapata su Hojlund, Zappacosta c'è

Il tecnico bergamasco, a parte sparare a zero contro i “furbetti” del calcio, sembra determinato ad affrontare la capolista senza timori reverenziali, pronto a dimostrare che l’Atalanta vera non è quella distratta e sciupona vista nelle ultime settimane. L’atteggiamento della sua Dea dovrà essere simile a quello dell’andata: “Ci attende una partita molto difficile, ma non dirò mai che non abbiamo nulla da perdere perché ce la giochiamo con tutti. Affrontiamo una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario e praticamente già vinto lo scudetto. Escludo che rischino di pensare alla Champions di mercoledì prossimo, vengono da una settimana di riposo e saranno concentrati solo su di noi. Ma proprio questo ci darà stimoli ulteriori. A parte Koopmeiners, abbiamo tutti a disposizione. Andiamo lì con un bello spirito”.

Gasperini ritrova Scalvini in difesa, il che rende possibile la staffetta con l’ex bianconero Demiral. L’azzurro potrebbe dare una mano a Toloi e Djimsiti a rintuzzare l’esuberanza fisica di Osimhen e le sfuriate di Kvaraskhelia. A centrocampo rimane indisponibile Koopmeiners, con la lesione del bicipite femorale dell’olandese che lo terrà fuori dal campo fino ad aprile: al suo posto dovrebbe giocare ancora Ederson. Altro cambio sulla fascia destra, dove sembra pronto a partire fin dal primo minuto Zappacosta: l’esterno classe 1992 potrebbe spuntarla nel ballottaggio con Ruggeri. Altri dubbi in avanti, dove Gasperini sembra indeciso se dare spazio alla fisicità del recuperato Zapata o confermare il giovane Hojlund. Lookman, invece, sembra sicuro del suo posto nell’undici titolare.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All.: Gasperini

Dove vederla

La partita clou della 26a giornata del campionato di Serie A si terrà a partire dalle 18 di Sabato allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Vista l’importanza per la corsa scudetto, sarà una delle partite esclusive della piattaforma di streaming DAZN. A rimarcare quanto sia fondamentale nella rincorsa allo scudetto, il fatto che sarà commentata dalla coppia di punta dell’emittente, ovvero Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.