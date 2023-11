Napoli, che beffa per Tudor. Ma per il croato c'è ancora una possibilità

Sembrava tutto fatto per far sedere Igor Tudor sulla panchina del Napoli. Sembrava, per l’appunto. Perché se lunedì l’ex calciatore croato era andato a dormire con la convinzione di prendersi un impegno importante, e cioè allenare gli azzurri, ecco la sorpresa: Aurelio De Laurentiis alla fine ha scelto Walter Mazzarri.

Un cambio di rotta per certi versi sorprendente. Anche se Tudor dovrebbe ormai essere abituato ai colpi di scena che lo riguardano. Eh sì, perché l’allenatore croato era andato via da Marsiglia perché la Juventus sembrava a un passo. Tutto svanito. Primo colpo a cui ne segue un secondo, quello delle scorse ore. Il croato ha rifiutato i turchi del Besiktas perché l'accordo con il Napoli sembrava orami certo. Anche in questo caso la possibilità è evaporata.

Ma, almeno per quanto riguarda la panchina azzurra, dietro al mancato accordo avrebbe influito, il condizionale è d’obbligo, almeno in parte anche l’atteggiamento dell’agente del croato, Anthony Seric. Quest’ultimo, secondo il Mattino, era convinto che il Napoli non avesse alternative valide. E così ha alzato di continuo le richieste. Dall'altra parte c’era ADL che spingeva al ribasso. In fondo durante un trattativa sono cose che succedono. Forse, però, quello che realmente mancava era il giusto feeling tra numero uno dei partenopei e allenatore.

Pare anche che a Tudor l'idea di fare da traghettatore il Napoli non sia apparsa molto allettante. Il tecnico puntava a un contratto di almeno un anno e mezzo. Inoltre, come sostiene Sport Mediaset, non forniva quelle garanzie tecniche che, invece, cercava De Laurentiis per l'attuale squadra. Che sia per un motivo o per un altro, quel che è certo è che Tudor non lavorerà per risollevare un Napoli in crisi, anche se non proprio profonda. Del resto è vero che i partenopei sono lontani dal primo posto ma sono in lotta per un posto in Champions League e proprio nella massima competizione europea hanno ottime possibilità di passare il turno.

Eppure dietro l’angolo potrebbe esserci un’altra sorpresa. Sorpresa che riguarderebbe proprio Tudor. Secondo quanto riporta l’edizione on line de "l'Equipe", il rapporto tra l’allenatore croato e il Napoli potrebbe essere stato solo rimandato. Il quotidiano francese scrive che a giugno Tudor dovrebbe firmare un contratto biennale. Questo spiegherebbe il perché dell'ingaggio di Mazzarri per soli sette mesi. Ma attenzione. Si sa che il calcio è strano. E i colpi di scena non mancano. Se Mazzarri dovesse compiere un "miracolo", cosa accadrebbe?