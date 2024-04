Napoli, De Laurentiis interrogato per l'acquisto di Osimhen

Aurelio De Laurentiis si è recato in Procura a Roma per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è strettamente legato alle presunte plusvalenze fittizie per quanto riguarda l'acquisto di Victor Osimhen avvenuto nel 2020 dal Lille. Il patron è stato ascoltato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice, titolari del fascicolo e, al termine dell'interrogatorio, il presidente del club azzurro ha lasciato la Procura ma senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito. All'atto erano presenti i difensori Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada che nei prossimi giorni metteranno a disposizione dei magistrati una memoria difensiva.

L'acquisto più caro del Napoli

Victor Osimhen fu acquistato dal Lille per una cifra superiore ai 70 milioni di euro (71 milioni e 250.000 euro per la precisione), che ne fecero l'acquisto più caro della storia del club partenopeo. Di quella cifra, però, solo 50 milioni furono versati nelle casse del club francese dato che gli oltre 21 milioni furono coperti da alcune contropartite, ben quattro, tra cui l'ex portiere greco Orestis Karnezis più i cartellini di tre giovani giocatori che oggi militano tutti in serie minori, ovvero Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. Sulla valutazione di questi calciatori, mai transitati in Serie A o in altri campionati europei, si è da sempre concentrata gran parte di questa indagine.

Per questa vicenda, a gennaio, i pm hanno sollecitato per il patron del Napoli e gli altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio. L'iscrizione di De Laurentiis a Roma è avvenuta dopo l'invio degli atti da parte dei pm della procura di Napoli con il numero uno del club azzurro che ha chiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari. Il presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio, ma i pm romani Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano la stessa accusa anche alla società sportiva Calcio Napoli e al consiglio di amministrazione all’epoca dei fatti.

Addio vicino

Osimhen a fine anno sarà quasi certamente ceduto visto che sono tanti i club disposti a fare carte false per lui, con De Laurentiis che sta già lavorando per il futuro. Il nigeriano è stato uno degli artefici, se non il più importante, nella conquista dello scudetto l'anno passato con 31 gol stagionali di cui solo 26 di questi in campionato. Quest'anno il 25enne di Lagos sembra essersi un po' inceppato e la sua cessione sembra essere sempre più vicina e con quei soldi De Laurentiis è pronto ad un mercato faronico per convincere html" data-ga4-click-event-target="internal">Antonio Conte a sedersi sulla panchina azzurra per l'immediato rilancio.