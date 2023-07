Napoli, ecco chi è il nuovo direttore sportivo annunciato da De Laurentiis

Il Napoli campione d'Italia di Aurelio De Laurentiis si è ritrovato ufficialmente pe la nuova stagione. La squadra azzurra si è ritrovata nel primo pomeriggio presso il centro tecnico di Castel Volturno dove sono iniziati i vari test medici e fisico-atletici per alcuni dei ragazzi della Primavera che saranno aggregati alla prima squadra nel classico ritiro di Dimaro. Nella mattinata di domani si aggiungeranno al gruppo alcuni dei componenti della prima squadra. Alla presenza della squadra, anche il neo direttore sportivo, Mauro Meluso, il cui ingaggio è stato comunicato oggi dal presidente De Laurentiis, con un tweet.

Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 12, 2023

Il profilo del nuovo ds

Mauro Meluso prende il posto di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus. Classe 1965, cosentino, ex giocatore della Lazio, con la quale ha debuttato in serie A, oltre che di Cremonese e Foggia tra le altre. Il neo dirigente del club partenopeo ha iniziato la sua carriera da ds al Foggia per poi proseguire tra Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo, Ternana, Frosinone e Cosenza. Nel 2016 diventa il nuovo direttore sportivo del Lecce, militante in serie C, contribuendo al doppio salto di categoria dei giallorossi, che nel 2019 approdano in Serie A.

Nel 2020 firma un contratto triennale con lo Spezia, neopromosso in Serie A. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito al raggiungimento di una storica salvezza, rescinde il contratto con i liguri. Per Meluso si tratta dunque di un ritorno in grande stile nel calcio, quale responsabile della direzione sportiva dei campioni d'Italia. A lui sarà affidato il compito di portare a termine la campagna di acquisti e cessioni.

In arrivo dal Verona l'ex canterano dell'Inter Marco Davide Faraoni per una cifra di circa 3 milioni di euro. Sul fronte entrate ora toccherà al nuovo ds trovare il nome giusto per sostituire il difensore coreano Kim passato al Bayern Monaco ma non solo. In attacco tutto dovrebbe restare immutato a meno di clamorose e irrinunciabili offerte per il bomber e capocannoniere dello scorso campionato Victor Osimhen. Il neo tecnico Rudi Garcia si augura di poter contare sull'apporto dell'attaccante nigeriano che nella passata stagione ha dimostrato ampiamente di poter fare la differenza. Il Napoli avrà inoltre il privilegio ma anche l'arduo compito di difendere il titolo di campione d'Italia in carica: nelle ultime due stagioni l'Inter prima e il Milan poi non ce l'hanno fatta a rinconfermarsi: ce la faranno invece gli azzurri a conquistare il quarto tricolore della loro storia? Solo il campo potrà dirlo.