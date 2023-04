Napoli-Milan, chi gioca e dove vederla

Il Napoli per ribaltarla e immergere un altro passo nel balsamo di una stagione che è nata incredibile e potrebbe diventare gloriosa. Il Milan per dargli un senso compiuto, a questa annata con lo scudetto cucito sul petto che però è uscita sghemba, ancora soddisfacente fino a qui come un film che stenta a decollare e poi promette bene, ma comunque devi attendere il finale. Ci saranno di certo gli occhi di mezza Italia, e pure di mezzo mondo, puntati sul match di stasera al Maradona. Chi passa affronta la vincitrice di Inter-Benfica, per quello che pare profilarsi - con tutti gli scongiuri del caso - un derby italico.

Pioli vs Spalletti, le chiavi del match

La notizia più attesa è senz'altro il recupero di Osimhen. Con lui in campo, è evidente, la musica cambia parecchio. Resta da capire quanto il fenomenale finalizzatore dell'appannato ensemble azzurro abbia smaltito gli acciacchi. Contro il Verona ha già lasciato intravedere squilli confortanti, ma servirà capire quanto propellente ha nelle gambe dopo aver smarrito il ritmo gara. Di sicuro il diavolo proverà a non fargli giungere rifornimenti. Al suo fianco l'illuminato scudiero Kvara e quasi sicuramente Politano, in grande spolvero nelle ultime uscite, mentre gli squalificati Kim e Anguissa verranno rimpiazzati, rispettivamente, da Juan Jesus e Ndombele. Formazione tipo per Pioli, con Olivier Giroud sempre ad aggirarsi cinicamente là davanti, suggerito da Diaz, Bennacer e Leao. Il Milan parte dal vantaggio di un gol maturato all'andata, ma è impensabile impostarla per difenderlo. Gli azzurri, c'è da giurarci, inizieranno con il piede premuto sull'acceleratore per rimetterla subito in sesto. La posta in palio preannuncia una gara tirata: la speranza è che viri nel senso dello spettacolo, anziché impantanarsi.

Napoli - Milan, dove vederla

Per la gara tra Napoli e Milan sono attesi milioni di spettatori da ogni angolo del mondo. Sarà visibile in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport, oltre che in streaming su Sportmediaset, Mediaset Infinity e Skygo.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Bereszynski, Olivera, Zedadka, Ostigard, Elmas, Gaetano, Lozano, Raspadori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic, Origi, Messias.

ARBITRO: Marciniak (Pol)