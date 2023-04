Napoli-Milan, ecco dove vederla e chi scenderà in campo

Napoli-Milan è il big match della 28esima giornata di Serie A che si giocherà questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La prima della classe, per distacco, contro la quarta in classifica che punta però al sorpasso ai cugini dell'Inter, al terzo posto, in caso di vittoria. I partenopei puntano al 24esimo successo in campionato per mettere un altro mattoncino su uno scudetto che sta diventando sempre di più realtà, i rossoneri, invece, vogliono vendicare la sconfitta dell'andata e tenere il passo con le altre squadre che stanno lottando per conquistare un posto in Champions League che si sta facendo sempre più complicata. Questo si può considerare un vero e proprio antipasto della sfida dei quarti di finale di Champions con andata il 12 aprile al Meazza e il ritorno il 18 aprile al Maradona.

Come stanno le due squadre

Il Napoli è una delle squadre più in forma d'Europa e forse quella che sta dispuntando in generale, insieme al Manchester City, la miglior stagione in assoluto. La corazzata di Luciano Spalletti giornata dopo giornata sta mettendo sempre di più un mattoncino sullo scudetto che sta per diventare realtà ma lo dovrà fare senza il capocannoniere della Serie A ma nei 7 precedenti tra campionato e Champions senza il nigeriano gli azzurri hanno sempre vinto. La stagione del Milan, invece, è altalenante un po' come tutte le inseguitrici in campionato ma il periodo nero di gennaio-febbraio sembra essere ormai alle spalle. L'obiettivo dei rossoneri è ora quello di centrare i primi quattro posti e di andare avanti più possibile in Champions League ma lo dovrà fare anche senza Zlatan Ibrahimovic che a dire il vero in questa stagione non c'è mai stato.

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

La partita tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan di Stefano Pioli sarà visibile in esclusiva su DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare console PlayStation e XBox o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è invece abbonato a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere Napoli-Milan in tv al canale numero 214 di Sky.

Luciano Spalletti sceglie la formazione tipo con il solo Victor Osimhen out per infortunio e con al suo posto al centro dell'attacco Giovanni Simeone:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti

Il Milan, invece, non potrà contare su Pierre Kalalu e dovrebbe tornare alla difesa a quattro con Simon Kjaer al centro della difesa al fianco di Fikayo Tomori favorito su Malick Thiaw:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli