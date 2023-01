Il Napoli non si ferma più: 2-1 sulla Roma e fuga scudetto

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più, vince per 2-1 contro la Roma di José Mourinho, vola a quota 53 punti e mantiene 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l'Inter di Sinone Inzaghi. Gli azzurri, dopo essere passati in vantaggio grazie ad una perla di Victor Osimhen, sempre più capocannoniere della Serie A davanti a Lookman e Lautaro Martinez, si sono fatti riprendere a 15 minuti dalla fine dal gol di rapina di Stephan El Shaarawy, ma Spalletti è stato poi premiato con le sue scelte dalla panchina.

Fuori il capocannoniere della Serie A Osimhen, dentro Simeone che all'86 fa esplodere il Maradona con il gol del definitivo 2-1 che dà l'ennesima mazzata morale alle avversarie per una corsa scudetto che sembra già finita alla 20esima gioranta. Il big match di giornata è stato intenso, equilibrato e tatticamente ben giocato dalle due squadre e forse per quanto si è visto in campo la vittoria dei partenopei è il risultato più giusto. Il Napoli vince la sua gara numero 17 in campionato e manda un altro segnale alle rivali alla corsa tricolore che hanno perso troppo terreno nel girone d'andata. Ora solo la squadra di Spalletti potrà perdere questo campionato visti i 13 punti di vantaggio sull'Inter, i 15 su Atalanta, Lazio e Milan e i 16 proprio sulla Roma di Mourinho.

La cronaca della partita

La prima occasione della partita è del Napoli, al 5', con il solito Kvaratskhelia che impegna severamente Rui Patricio. Al 12' Kim rischia un clamoroso autogol ma 5' dopo Osimhen segna un gol pazzesco al termine di una grande azione manovrata del Napoli. Mario Rui libera perfettamente Kvaratskhelia che la mette morbida per Osimhen che in mezzo a due controlla in maniera volante, la tocca una seconda volta e scarica una bordata di destro imprendibile per Rui Patricio. La Roma prova a restare in partita ma è sempre il Napoli ad avere le occasioni migliori cin Zielinski al 38' e Osimhen al 45' vicini al raddoppio. Nel terzo minuto di recupero, miracolo di Meret su Spinazzola

Nella ripresa Mourinho inserisce El Shaarawy per Spinazzola e questa mossa risulterà decisiva. Al 61' salvataggio prodigioso di Kim su Abraham, mentre un minuto dopo Meret salva tutto sul colpo di testa di Cristante con Ibanez che sugli sviluppi dell'azione sfiora la rete del pareggio su assist di Smalling. Rui Patricio compie un miracolo sul contropiede del Napoli mandando in angolo la bordata di Lozano, egoista nella circostanza. La Roma resta in partita e al 75' la pareggia con il Faraone: assist di Zalewski che la mette morbida in mezzo con l'ex Milan che spunta dalle retrovie e beffa con un esterno Meret (male Lozano in copertura).

Minuto 86' ecco la rete del 2-1 finale con Simeone che riceve palla ed è lesto a girarsi calciando imparabilmente di sinistro alle spalle di Rui Patricio (troppo spazio concesso dalla difesa giallorossa nella circostanza). Scintille Di Lorenzo-El Shaarawy al 90' con Mourinho e Spalletti fuori dalle loro rispettive aree tecniche. Raspadori ci prova al 91' ma trova la parata del portiere della Roma.

Il tabellino



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui (68' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (91' Ndombelé); Lozano (76' Raspadori), Osimhen (76' Simeone) Kvaratskhelia (68' Elmas). All.: Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante (89' Volpato), Matic (83' Tahirovic), Spinazzola (46' El Shaarawy); Pellegrini (83' Bove), Dybala; Abraham (72' Belotti) All.: Mourinho

Marcatori: 17' Osimhen (N), 75' El Shaarawy (R), 86' Simeone (N)

Ammoniti: Dybala, Osimhen, El Shaarawy

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)