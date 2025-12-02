Napoli, paura in volo: l'aereo costretto a un atterraggio d'emergenza, cosa è successo

A Milano è andato in scena il Gran Galà del calcio 2025, manifestazione con cui l'Associazione Italiana Calciatori conferisce ad allenatori, arbitri e giocatori i premi per le prestazioni relative alla passata stagione: non potevano mancare, ovviamente, i riconoscimenti al Napoli campione d'Italia, ma il volo verso il capoluogo meneghino è stato problematico a causa di un atterraggio d'emergenza.

Durante l'evento, che si è svolto presso lo Spazio Antologico agli East End Studios di Milano, sono stati consegnati i premi ad Antonio Conte, in qualità di miglior allenatore, e al Napoli come Best Team. Oltre al tecnico pugliese erano presenti anche Scott McTominay, uno dei protagonisti della cavalcata verso il quarto scudetto della squadra partenopea, e Aurelio De Laurentiis, il quale ha ritirato il riconoscimento sottolineando nel suo intervento i meriti non solo dell'organico ma anche della società, in grado di allestire una rosa competitiva.

I momenti di tensione, tuttavia, ci sono stati nelle fasi finali del volo che stava trasportando gli azzurri da Napoli verso Milano. Lungo il tragitto non si è registrato nessun problema, a differenza di quanto accaduto poco prima dell'atterraggio, quando in cabina si è accesa la spia rossa che segnala la mancata apertura del carrello. A raccontare l'episodio è stato il il giornalista Carlo Alvino. "Attimi di paura a bordo dell’aereo che portava gli azzurri al gran gala del calcio a Milano" , ha scritto il cronista sui social, "atterraggio di emergenza per una spia difettosa che segnalava la mancata apertura del carrello. Tutto si è risolto solo con un po' di ansia".

Nel caso in cui si accenda la spia di mancata apertura, ovviamente, il comandante attiva tutte le procedure del caso, concordando con la torre di controllo un avvicinamento prioritario e un atterraggio d'emergenza.

Per fortuna si trattava solo di un falso allarme, per cui il possibile malfunzionamento annunciato dalla spia si è rivelato infondato: l'anomalia strumentale non ha impedito all'aereo di atterrare in sicurezza, e tutto si è risolto nel migliore dei modi e senza feriti, ma solo con un piccolo spavento.