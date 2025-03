Il Napoli piega la Fiorentina e si riporta a -1 dall'Inter

Ascolta ora 00:00 00:00

Il tentativo di fuga dell'Inter è fallito. Il Napoli si è preso tre punti contro la Fiorentina, riportandosi a un solo punto dai campioni d'Italia. I gol di Lukaku al 26’ e di Raspadori al 60’ hanno regalato i tre punti all'undici di Antonio Conte. Per la Viola a segno Gudmundsson al 66’.

La partita pesava moltissimo e Conte lo sapeva bene. Il Napoli aveva solo un risultato a disposizione, vincere, per poter restare attaccato all'Inter. Gli azzurri sono entrati in campo con la testa giusta e subito hanno preso l'iniziativa. Dopo una grande occasione fallita da Raspadori, il Napoli passa in vantaggio al 26' con il solito Lukaku: il belga appoggia in rete a porta vuota dopo la respinta incerta di De Gea sul tiro dal limite di McTominay.

I padroni di casa non si accontentano e continuano ad andare avanti, sfiorando il raddoppio con Raspadori, Di Lorenzo (traversa al 34') e Spinazzola. Si va all'intervallo fermi sull'1-0.

Nella ripresa nessun cambio iniziale per Conte e Palladino, ma nonostante questo nella ripresa il copione cambia. Il Napoli aspetta gli avversari, pronto a colpire sulle ripartenze, la Fiorentina cerca di buttarsi avanti e creare gioco per fare male a Meret. Spunti interessanti, per i viola, lungo l'asse Gudmundsson-Kean, ma manca sempre precisione nell'ultimo passaggio.

La squadra di Conte approfitta della viola spuntata e trova il 2-0 al 60': Lukaku serve Raspadori in area, l'attaccante evita Pongracic e batte De Gea con un sinistro rasoterra chirurgico.

I viola reagiscono e prendono in mano possesso e iniziativa. Dopo pochi minuti arriva il gol dei toscani: al 66' Pongracic verticalizza per Kean, splendida sponda di tacco per Gudmundssone e l'islandese piazza un destro a giro da incorniciare alle spalle di Meret. A mezz'ora dalla fine la partita è riaperta.



Conte è su tutte le furie e urla a più non posso ai suoi giocatori.

Il Napoli rimette in ordine le idee e si ricompatta, arrivando persino a sciupare una clamorosa azione da gol con, che galoppa per mezzo campo palla al piede e poi tira addosso a De Gea. Gli azzurri soffrono negli ultimi minuti, ma alla fuine festeggiano per i tre punti portati a casa fondamentali per la corsa scudetto, più viva che mai.