Il Napoli ribalta il Genoa e aggancia la Roma: Hojlund fa volare gli azzurri

Il Napoli supera 2-1 in rimonta il Genoa nel match valido per la sesta giornata di Serie A e sale a 15 punti in classifica, agganciando la Roma in vetta. Ekhator su assist di Norton-Cuffy spaventa i campioni d'Italia sbloccando il risultato al 34', nella ripresa Franck Anguissa pareggia al 58' di testa. Durante l'assalto finale degli azzurri Rasmus Hojlund sigla il gol vittoria, raccogliendo una respinta di Leali. La squadra di Conte perde per infortunio Lobotka e Politano ma si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Il Grifone incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a due punti, all'ultimo posto in classifica col Pisa.

La partita

Partenza aggressiva del Napoli, che parte subito all'attacco. All'8' brividi in area genoana il tentativo di disimpegno di Marcandalli si trasforma in una occasione: la sfera colpisce il petto di Hojlund e si dirige verso la porta sguarnita, con Leali fuori posizione. Il pallone termina a lato di poco. Al 14' la squadra di Conte ancora pericolosa. Neres serve un traversone basso e teso in area, ma Politano non trova la coordinazione giusta e spedisce alto sopra la traversa. Il Napoli gestisce il possesso palla. Il Genoa risponde colpo su colpo. Al 33' Norton-Cuffy brucia sullo scatto Olivera sulla destra e piazza davanti alla porta un rasoterra sul quale si avventa Ekhator che anticipa Beukema e con un colpo di tacco manda il pallone alle spalle di Milinkovic-Savic. La reazione del Napoli non arriva e gli azzurri chiudono il primo tempo sotto di un gol.

All'inizio della ripresa Conte manda in campo De Bruyne e Spinazzola e il Napoli cambia volto. Il Napoli si fa infatti aggressivo e si spinge con forza crescente all'offensiva. Le occasioni cominciano a fioccare e il pareggio arriva al 58'. Su un traversone di Spinazzola si avventa Vasquez che anticipa Hojlund e alza un pallonetto. Interviene Anguissa che insacca con un colpo di testa. Il Napoli continua ad attaccare. Segna Hojlund ma il gol viene annullato per fuorigioco, Di Lorenzo centra il palo con un colpo di testa, ma al 75' arriva il gol del 2-1. Un tiro rasoterra di Anguissa viene respinto da Leali e sulla ribattuta Hojlund insacca. Il Napoli, nei minuti finali, sfiora il tris con Lucca. Sarebbe stata però una punizione troppo severa per un ottimo Genoa.

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (50' De Bruyne); Anguissa, Lobotka (44' Gilmour), McTominay; Politano (50' Spinazzola), Hojlund (82' Lucca), Neres (82' Gutierrez). Allenatore: Antonio Conte

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli (76' Carboni), Marcandalli (46' Otoa), Vasquez, Ellertson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi (61' Thorsby), Vitinha (76' Colombo); Ekhator (61' Ekuban). Allenatore: Patrick Vieira

Marcatori: Ekhator (G) 34', Anguissa (N) 58', Hojlund (N) 75'

Ammoniti: Neres (N), Marcandalli (G), Otoa (G), Malinovskyi (G)

Arbitro: Federico La Penna (Roma 1)