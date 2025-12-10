Confermata in appello la condanna a 4 anni per Irene Pivetti

“Chiunque si sarebbe aspettato una sentenza diversa. Io sono molto tranquilla perché la verità verrà fuori e la verità è che sono innocente“. Così Irene Pivetti ex presidente della Camera dei deputati ha commentato questa mattina la sentenza della corte d’appello di Milano che ha confermato la sua condanna a quattro anni di carcere per evasione fiscale e auto riciclaggio. La Pivetti era stata condannata in primo grado in base alle indagini della Procura di Milano sulla compravendita di maschere anti-COVID all’epoca dell’emergenza pandemica.

Nelle indagini era emerso anche l’acquisto con i fondi dell’azienda gestita dalla Pivetti di tre Ferrari che aveva fatto scattare anche l’accusa di auto riciclaggio.

Con la conferma della sentenza odierna viene anche confermata la confisca di 3,4 milioni di euro disposta in primo grado. una confisca in base alla quale l’ex presidente della Camera aveva raccontato recentemente di essere costretta a vivere in condizioni economiche assai precarie.