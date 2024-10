Il Napoli stende il Milan: Lukaku-Kvara valgono il 2-0 finale. Le pagelle della partita

Antonio Conte torna al Meazza e strapazza il poco amato Milan nel primo big match della stagione dei partenopei, allungando potenzialmente sulle rivali. Il Napoli è quadrato dietro e devastante nelle ripartenze, chiudendo la partita con le zampate dei due protagonisti assoluti. Al 5’ Lukaku sfrutta al meglio il lancio di Anguissa, si sbarazza di Pavlovic e infila la rete del vantaggio. I partenopei lasciano campo ai rossoneri, che creano parecchie occasioni ma non riescono a metterne in porta nessuna. Alla fine, Kvaratskhelia fa tutto da solo, accentrandosi e mettendo un gran tiro a giro sul quale Maignan ha qualche responsabilità. Inizio di ripresa aggressivo del Milan ma il gol dell’1-2 di Morata è annullato per fuorigioco. L’ingresso di Leão non riesce a scuotere i rossoneri, che raramente minacciano la porta di Meret, nonostante il gran possesso.

MILAN (4-2-3-1)

Mike Maignan 5 – Incolpevole su Lukaku, rovina tutto con la buca sul tiro di Kvaratskhelia: per il resto, normale amministrazione ma la frittata è ormai fatta.

Emerson Royal 6,5 – Le speranze riposte nel brasiliano erano tantissime e lui, poco alla volta, fa vedere qualche lampo del suo talento. Con un po' più di regolarità, potrebbe fare la differenza.

Dal 62’ Christian Pulisic 6 – Capitan America gioca anche se febbricitante, il che gli vale tanta stima. Impossibile chiedergli di più, gli perdoniamo anche la girata alta nel finale.

Malick Thiaw 5,5 – Assente ingiustificato sul gol di Lukaku, per il resto riesce a ricomporsi e serrare i ranghi.

Strahinja Pavlovic 5,5 – Soffre tantissimo il confronto con Lukaku ma, col passare dei minuti, si ricompone e prova a dare una mano in avanti.

Filippo Terracciano 6 – Inizio complicato ma l’ex Verona riesce a ricomporsi in fretta e puntare in avanti spesso e volentieri. Più dinamico quando può combinare con Leão sulla sinistra.

Youssouf Fofana 5,5 – Non perfetto il suo filtro al centrocampo e lascia troppo spazio a Kvara sul 2-0. Prova a scuotersi nella ripresa.

Yusuf Musah 7 – Sfortunato quando il suo tiro sfiora il palo ma lo statunitense spunta ovunque, anche in fase di copertura, confermando il suo buon momento.

Samuel Chukwueze 6,5 – Appena ha il pallone a disposizione è sempre elettrico, bello il cross sul gol annullato a Morata. Cala un po’ nella ripresa.

Ruben Loftus-Cheek 5 – Impreciso nell’ultimo passaggio, chiaramente lontano dalla forma migliore. Poco preciso di testa e lento nelle sponde: momento non ideale il suo.

Dall’87’ Francesco Camarda s.v.

Noah Okafor 5,5 – Meno esplosivo rispetto alle ultime uscite: la forza e la volontà ce le mette sempre, più dinamico nella ripresa ma gli manca il guizzo giusto.

Dal 62’ Rafael Leão 6,5 – Quando scende in campo ti chiedi sempre se sarà quello vero o la brutta copia vista troppo spesso. La voglia non gli manca e di palloni buoni ne mette diversi: peccato che nessuno dei compagni riesca a spingerli in porta.

Alvaro Morata 6,5 – Va bene lavorare per la squadra ma vederlo a dare una mano alla difesa è triste. Appena ha una palla buona, impallina Meret: peccato rientrasse dal fuorigioco.

Paulo Fonseca 5 – Fare a meno di Reijnders e Theo Hernandez non è semplice per nessuno ma questo Milan spreca troppo e viene punito dopo aver dominato quasi un tempo. Nella ripresa i rossoneri spingono forte ma senza impensierire la difesa partenopea. Nonostante le sgommate di Leão, troppo poco per riaprirla.

NAPOLI (4-3-3)

Alex Meret 6,5 – Quando il Napoli lascia il campo ai padroni di casa, le sue parate pesano tantissimo. Non perfetto sul colpo di testa di Morata ma si rifa sulla bomba di Leão.

Giovanni Di Lorenzo 6,5 – L’azzurro sembra più a suo agio quando può puntare la porta avversaria e lanciare le ripartenze di Lukaku ma se la cava anche in difesa.

Amir Rrahmani 6 – Partita ordinata, poco appariscente ma di tanta sostanza: buon segno quando si vede poco.

Alessandro Buongiorno 6 – Per poco non combina la frittata su Musah ma l’ex Torino è sempre più sicuro dei suoi mezzi e gioca con grande autorevolezza.

Matias Olivera 6,5 – Provvidenziale il suo intervento per sventare il tacco di Morata; per il resto, l’abulico attacco del Milan lo aiuta non poco.

Dal 90'+4' Alessio Zerbin s.v.

André-Frank Zambo Anguissa 6,5 – Partita non perfetta ma l’imbucata che vale il gol di Lukaku è splendida. Sfiora il 3-0 nella ripresa ma quell’assist vale tanto oro quanto pesa.

Billy Gilmour 5,5 – Ogni tanto si perde Loftus-Cheek, qualche sbavatura quando arretra a dare una mano alla difesa ma, tutto sommato, una prova discreta la sua.

Scott McTominay 6 – Lo scozzese non è devastante come in altre giornate ma è sempre un grattacapo per la retroguardia milanista. Un po’ egoista al 59’ quando ignora Lukaku e spreca.

Dal 90+4' Michael Folorunsho s.v.

Matteo Politano 6 – Poco continuo ma appena la difesa del Milan gli lascia spazio, è sempre pericoloso. Non una prestazione brillantissima ma, visto il risultato, va bene anche così.

Dal 66’ Pietro Mazzocchi 6 – Conte gli chiede di sventare le puntate verso la porta di Leão e lui ci mette anima e corpo. Quando lo perde, Meret ci mette una pezza.

Romelu Lukaku 7 – L’aria del Meazza gli fa un gran bene, tanto da mettersi alle spalle le ultime prove mediocri e tornare al gol. La sua fisicità è un incubo per la difesa del Milan.

Dal 76’ Giovanni Simeone s.v.

Khvicha Kvaratskhelia 6,5 – Si accende ogni morte di Papa, ma quando lo fa sono sempre guai per il Milan. Dopo quasi un tempo a vagare senza meta in campo, tira fuori dal cappello una magia.

Dal 76’ David Neres 6 – Non male il suo impatto sulla fascia, dove però non ha molto spazio. Appena ha un paio di metri, crea problemi alla difesa meneghina. Comunque utile a far uscire il Napoli dall’assedio rossonero.

Antonio Conte 7 – Quando i partenopei lasciano campo al Milan mastica amaro ma il suo Napoli gioca con la sicurezza di una grande: un gol all’inizio, uno alla fine del primo tempo e l’impressione di poter segnare a piacimento.

Avanti la prossima.

Andrea Colombo 6,5 (arbitro) – Partita non complicatissima, gestita senza problemi dal giovane fischietto comasco, aiutato in maniera puntuale dal Var.