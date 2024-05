Nasce Vivo Azzurro Tv. "Il calcio come non l'avete mai visto"

Roma - A un mese dal via degli Europei in Germania in cui difenderà il titolo conquistato a Wembley nel 2021, la Figc ha presentato la sua tv o meglio la sua piattaforma digitale Vivo Azzurro Tv. "Una giornata storica per noi - così il presidente Figc Gabriele Gravina - si potranno vedere un mare di contenuti audiovisivi. Vogliamo raccontare il senso di unità che abbraccia la base, ovvero il settore giovanile, calcistica italiana e il vertice della piramide, le Nazionali azzurre, per svelare la grande capacità di emozionare del nostro sport. Insomma, il calcio come non l'avete mai visto, seguendo lo slogan che ha accompagnato questa presentazione". Presenti anche i ct delle nazionali maggiori Luciano Spalletti e Andrea Soncin, oltre al campione del mondo del 1982 Marco Tardelli.

"Sono stato molto fortunato a fare questo lavoro e sono stato quasi sempre felice, vittoria e sconfitta sono diritto e rovescio di un'unica merdaglia - così Spalletti -. Le convocazioni sono fatte per l'80 per cento, poi c'è un 20 per cento aperto a chi vuole dimostrare di volerci stare dentro, di sicuro la maglia azzurra non è un giochino personale". Il ct azzurro farà le sue convocazioni il 21 o 22 maggio (più probabile il secondo di questi giorni) e poi inizierà il ritiro a Coverciano il 30.

"Ne chiamerò quattro in più, compreso un portiere, oltre ai 26 previsti per gli Europei - ha specificato Spalletti -. Se ci saranno dei convocati di Atalanta e Fiorentina (possibili Scamacca, Scalvini e Bonaventura con Ruggeri sorpresa dell'ultim'ora) arriveranno da noi solo il 3 giugno alla vigilia dell'amichevole con la Turchia a Bologna nella quale non saranno ovviamente impiegabili. Se ci sarà Scamacca? Spero che le mie parole prima della tournée negli Usa nella quale non era stato convocato abbiamo sortito l'effetto giusto. Come ho già detto in precedenza c'è bisogno di appartenenza e italianità, questo paese ne ha bisogno e vogliamo mostrarci all'altezza. Partire da campioni in carica? Non sarà un peso ma uno stimolo per tutti".

Infine sul nuovo canale OTT (Over the Top) inaugurato: "Ci potrà dare notizie utili anche sun quanto accade negli altri spogliatoi, si dice che c'è dell'altro ed è davvero importante".