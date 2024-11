Nations League, i convocati di Spalletti: torna Barella, prima volta per Comuzzo, Savona e Rovella

Ascolta ora 00:00 00:00

Un eccellente ritorno e tre novità: si può sintetizzare in questo modo la lista dei 23 convocati del ct della nazionale, Luciano Spalletti, per gli ultimi due impegni dell'Italia in Nations League, che dopo la prossima giornata di campionato si preparerà al meglio per affrontare il Belgio giovedì 14 novembre a Bruxelles e la Francia il 17 novembre allo stadio San Siro di Milano.

Quali sono le novità

Dopo un Europeo da dimenticare per tutta la ciurma azzurra, ritorna in nazionale il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, assente proprio da Germania 2024. Oltre alle conferme, Spalletti convoca per la prima volta il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, il difensore della Juventus, Nicolò Savona e il centrocampista che veste la maglia della Lazio, Nicolò Rovella. Gli azzurri guidano il girone 2 della Lega A con 10 punti davanti alla Francia con 9, il Belgio con 4 e Israele ultimo a zero punti. A passare il turno e approdare ai quarti di finale che sarà necessario per ottenere il pass per le Finals, saranno le prime due e all'Italia adesso servirà ottenere un solo punto in due partite per avere la matematica certezza.

Qual è il programma

Come detto, dopo la giornata di Serie A del prossimo fine settimana la mazionale si radunerà domenica 10 novembre a Coverciano , dove sosterrà gli allenamenti fino a mercoledì mattina quando partirà per il Belgio. Il giorno dopo gli azzurri andranno direttamente a Milano dove prepareranno la sfida ai francesi ad Appiano Gentile, sede dell'Inter, presso il Centro Sportivo Angelo Moratti. Da segnalare il prezioso riconoscimento che verrà dato a Luciano Spalletti lunedì primeggio che fa parte della "Hall of Fame del Calcio Italiano". A causa degli impegni della nazionale, il campionato di Serie A ritornerà nel fine settimana del 23-24 novembre.

La lista dei 23 convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò

Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).