Nations League, i 25 convocati di Spalletti: prima volta per Casadei e Ruggeri

Dopo una lunga pausa l'Italia di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo per la doppia sfida di Nations League valida per i quarti di finale che gli azzurri giocheranno contro la Germania: il 20 marzo l'andata a Milano, il 23 marzo il ritorno a Dortmund. Le vere novità tra i 25 convocati riguarda la prima chiamata in Nazionale per Cesare Casadei (classe 2003), centrocampista del Torino, e Matteo Ruggeri (classe 2002), difensore dell'Atalanta. Un ritorno con la maglia azzurra, invece, per Matteo Politano e Mattia Zaccagni, il primo assente dal novembre 2023 mentre il laziale dallo scorso mese di settembre.

Quanto vale il doppio confronto

Si tratta delle prime due gare del 2025 e valgono tantissimo: sappiamo bene che la sfida contro la Germania evoca dolci ricordi ma il presente e il futuro ci dicono che oltre alle qualificazioni per le Finals, la cui vittoria significherebbe ospitare il torneo a giugno a Torino, c'è anche il destino ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con l'Italia che sarebbe inserita nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di sconfitta, invece, ci ritroveremmo con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. La Nazionale si radunerà domenica sera ad Appiano Gentile per fermarsi nel quartier generale dell'Inter fino al pomeriggio di sabato 22 marzo, quando è prevista la partenza per Dortmund.

Chi sono Casadei e Ruggeri

Cesare Casadei sta mantenendo le promesse e si sta distinguendo, seppur da poco tempo, con la maglia del Torino: il centrocampista è arrivato a febbraio dall'esperienza inglese al Chelsea. Ha già disputato cinque gare e realizzato un gol e un assist. Prima dell'esperienza inglese ha giocato nelle giovanili dell'Inter. Matteo Ruggeri, difensore dell'Atalanta, è una pedina inamovibile della squadra di mister Gasperini: in questo campionato ha disputato 22 gare sempre con ottimi rendimenti, due assist e soltanto due ammonizioni. Il calciatore nato proprio in provincia di Bergamo ha anche un'ottima esperienza con la Nazionale Under 21.

La lista dei 25 convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali

(Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).