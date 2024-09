L'Italia fa due su due in Nations League: Frattesi e Kean stendono l'Israele

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia vince 2-1 contro l'Israele alla Bozsik Arena di Budapest, nella gara valida per la seconda giornata di Nations League. Dopo la grande vittoria contro la Francia, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti conquistano un altro successo grazie al gol di Davide Frattesi (38') e Moise Kean (62'). Dopo un inserimento puntuale il centrocampista dell'Inter, servito da Dimarco, trova la deviazione vincente di petto che sblocca il risultato. A metà ripresa Kean è il più lesto a raccogliere la corta respinta del portiere Gerafi e chiude il match. Accorcia le distanze nel finale Abu Fani con un tiro all'angolino.

Prima del fischio d'inizio, buona parte dei tifosi italiani presenti alla Bozsik Arena si è girata di spalle durante l'esecuzione dell'Hatikvah, inno nazionale di Israele. Una protesta riconducibile al delicato momento politico dello stato ebraico, in guerra con i miliziani di Hamas dal 7 ottobre 2023.

L'instabilità interna nello stato di Israele ha, di fatto, reso necessario il trasloco della nazionale in Ungheria: l'Uefa ha infatti vietato alla federazione israeliana di giocare le partite interne ad Haifa e Tel Aviv per ragioni di sicurezza. Di qui la scelta di optare per Budapest, dove risiede una delle comunità ebraiche più nutrite d'Europa.

Primo tempo

Inizio arrembante di Israele, che prova a tenere alto il baricentro. All'11' Kanichowsky cerca un filtrante per Solomon, l'intervento di Bellanova salva l'Italia. Gli azzurri rispondono con Dimarco. L'esterno dell'Inter col suo mancino manda di poco alto sopra la traversa. L'Italia insiste. Dimarco libera Bastoni, che ha spazio per cercare Frattesi sul primo palo ma il suo suggerimento risulta leggermente fuori misura. Subito dopo Dimarco prova a calciare, ma il suo destro finisce altissimo. Al 27' Raspadori imbuca per Kean, bravo ad allagare per il difensore che da pochi passi spreca tutto con il destro, forse perdendo anche l'equilibrio. Si rivede Israele con Solomon, che fa venire i brividi alla difesa dell'Italia con una conclusione fuori di poco. Al 38' si sblocca il risultato. Dimarco riceve da Raspadori e crossa direttamente in area di rigore, dove Frattesi trova la deviazione vincente di petto. Dopo il consulto al Var, la rete viene convalidata. Gli azzurri chiudono in avanti il primo tempo. Raspadori prende palla al limite dell'area si accentra e tira a rete. Para Gerafi. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo.

Secondo tempo

Gli azzurri ripartono all'attacco. Al 51' progressione centrale di Bastoni, che riesce a trovare Frattesi a pochi passi dalla porta. Il numero 16 calcia verso la porta ma trova la risposta di Gerafi. L'Israele si butta in avanti alla ricerca del pareggio. Su tiro sbagliato da Peretz si fa trovare davanti alla porta Jehezkiel che da ottima posizione non riesce a scavalcare Donnarumma, che respinge con un grande riflesso. Al 60' l'Italia rischia di nuovo. Palla da Jaber sulla destra a centro area per Abada: ancora pericolo sventato. Nel momento migliore di Israele, gli azzurri trovano il raddoppio. Frattesi recupera un pallone decisivo sulla trequarti, servendo Raspadori che calcia in porta trovando la respinta di Gerafi. Sulla ribattuta è lesto Kean, che insacca da pochi passi. Al 75' annullato il tris azzurro. Kean calcia da posizione defilata, trovando una deviazione che favorisce il tap-in di Tonali. L'azione viene comunque interrotta per fuorigioco. Quando il match sembra finito. Israele trova la rete con Abu Fani, bravo ad insaccare con un destro all'angolino sugli sviluppi di un calcio di punizione. Difesa azzurra che paga qualche disattenzione di troppo, che per fortuna non influisce sul risultato.

Il tabellino

ISRAELE (3-4-2-1) - Gerafi; Nachmias, Shlomo, Kanichowsky (67' Abu Fani); Jehezkel, Lavi (46' Jaber), Peretz (67' Safuri), Abada (78' David); Revivo, Solomon; Khalaili (46' Gloukh). Ct: Ben Simon

ITALIA (3-5-1-1) - Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova (63' Cambiaso), Frattesi, Ricci (86' Zaccagni), Tonali, Dimarco (71' Udogie); Raspadori (63' Brescianini); Kean (86' Retegui). Ct: Luciano Spalletti

Marcatori: Frattesi (It) 38', Kean (It) 62', Abu Fani (Is) 90'

Ammoniti: Gatti (It), Jaber (Is), Jehezkel (Is), Revivo (Is)

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)