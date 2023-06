Nations League, Italia ko contro la Spagna: decide un gol di Joselu allo scadere

L'Italia viene sconfitta 2-1 dalla Spagna al De Grolsch Veste di Enschede nel match valido per la Final Four di Nations League.

Buona prestazione per gli Azzurri soprattutto nel primo tempo, quando schierati a sorpresa col 3-5-2, mettono spesso in difficoltà la retroguardia spagnola, soprattutto con gli inserimenti dei centrocampisti. Evidente il calo nella ripresa, a causa sopratutto delle numerose sostituzioni, che fanno smarrire l'identità di inzio gara.

Si inizia subito a ritmi altissimi con le Furie Rosse già in vantaggio al 3' grazie a Yeremy Pino, che sfrutta un pasticcio della difesa azzurra. Bonucci al limite dell'area, pressato tenta uno sciagurato dribbling sullo spagnolo che batte Gigio senza problemi. Arriva subito la reazione dell'Italia che trova il pari su rigore di Ciro Immobile. Molto in palla Davide Frattesi a cui viene annullato un gol per fuorigioco. Nella ripresa la Spagna ha una doppia occasione con Merino, su cui salva Donnarumma e sula ribattuta con Morata. Gli Azzurri rispondono sempre con Frattesi che servito da Dimarco, calcia a botta sicura ma trova un grande intervento con Simon.

I ritmi inevitabilmente si abbassano e a rompere l'equilibrio ci pensa il neo entrato Joselu. L'attaccante dell'Espanyol trova la zampata vincente sottomisura dopo alcune deviazioni e porta la Roja in finale di Nations League contro la Croazia, domenica alle ore 20.45. Tanta amarezza per gli Azzurri che scenderanno in campo sempre domenica alle ore 15.00 contro l'Olanda, nella finale per il 3-4 posto.

La partita

De La Fuente sceglie il solito 4-2-3-1. Tra i pali c'è Unai Simon, sugli esterni tornano Jesus Navas e Jordi Alba. In mediana Rodri e Mikel Merino. Dietro all'unica punta Morata agiscono alle sue spalle Rodrigo, Gavi e Yeremy Pino.

A sorpresa Mancini passa al 3-5-2. In porta Donnarumma, il terzetto difensivo è formato da Toloi, Bonucci e Acerbi; sugli esterni Di Lorenzo e Spinazzola. In regia Jorginho, le mezzali sono Barella e Frattesi. In avanti scelta la coppia Zaniolo-Immobile.

Primo tempo

Le Furie Rosse partono subito forte. Al 2' incursione in area di Rodri chiusa con un tiro respinto da Bonucci. Passano due minuti e la Spagna trova il vantaggio. Grave errore di Bonucci, che si fa rubare palla al limite dell'area da Yeremi Pino. L'esterno del Villareal non sbaglia a tu per tu con Donnarumma. Gli azzurri reagiscono subito. Jorginho pesca in area Zaniolo, che calcia al volo prendendo il braccio di Le Normand. L'arbitro assegna il rigore. Si incarica della battuta Immobile che spiazza Simon e fa subito 1-1. Si gioca a buon ritmo. Al 21' Jorginho lancia Frattesi che si incunea in area e mette in rete. La rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Al 27' Morata va al tiro dal limite dell'area, con respinta di Donnarumma e pallone spazzato in angolo da Acerbi. ancora l'ex Juve ci prova al 42' ma il suo tiro è centrale. Il primo tempo si chiude con un bolide di Toloi che sorvola di poco la traversa.

Secondo tempo

La Spagna colleziona subito una doppia occasione. Asensio serve in area Merino, che interviene al volo trovando la respinta miracolosa di Donnarumma. Ci prova poi Morata che, spalle alla porta e ben contenuto da Darmian, calcia di poco fuori. Al 52' ci prova in acrobazia Rodri con la palla fuori di poco, dopo un'uscita di Donnarumma non andata al meglio sugli sviluppi di una punizione di Jordi Alba. Al 65' Azzurri pericolosissimi. Dimarco porta avanti palla sulla sinistra e serve in mezzo Frattesi. Tiro a botta sicura e ottima respinta di Simon. All'88' le Furie Rosse trovano il vantaggio. Azione sviluppata da sinistra da Jordi Alba, che serve fuori area Rodri. Conclusione da fuori area del centrocampista del City e palla che, dopo un paio di deviazioni, arriva a Joselu che la spedisce in porta. Non c'è più tempo per gli Azzurri per trovare una reazione. La Spagna raggiunge la Croazia nella finale di domenica mentre la squadra di Mancini dovrà accontentarsi della finale 3-4 posto contro l'Olanda.

Il tabellino

SPAGNA (4-2-3-1) - Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Mikel Merino (74' Fabian Ruiz); Rodrigo (46' Marco Asensio), Gavi (68' Canales), Yeremy Pino (74' Ansu Fati); Morata (84' Joselu). A disposizione: Kepa, Raja, Carvajal, Fran Garcia, Nacho, Zubimendi, Dani Olmo. Ct: Jose Luis De La Fuente

ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Toloi, Bonucci (46' Darmian), Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (61' Cristante), Frattesi (76' Verratti), Spinazzola (46' Dimarco); Zaniolo, Immobile (60' Chiesa). A disposizione: Meret, Vicario, Buongiorno, Pellegrini, Gnonto, Raspadori, Retegui. Ct: Roberto Mancini

Marcatori: Yeremy Pino (S) 3', Immobile (I) rigore 11', Joselu (S) 88'

Ammoniti: Immobile (I), Jordi Alba (S), Gavi (S), Morata (S), Zaniolo (I)

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)