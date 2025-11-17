Italia e playoff mondiali: ecco le possibile avversarie del sorteggio

La certezza dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 c'era anche prima dell'ultima sfida contro la Norvegia ma la Nazionale italiana di calcio e i suoi tifosi speravano certamente in un finale diverso da quanto avvenuto domenica sera con la debacle casalinga allo stadio Meazza e i quattro gol presi dai norvegesi in 45 minuti. Quel che è fatto è fatto, sarà fondamentale quanto accadrà giovedì 20 novembre con il sorteggio di Zurigo e il prossimo destino dell'Italia di Gattuso.

Le possibili avversarie dell'Italia

Gli azzurri sono inseriti in prima fascia in quanto testa di serie con Turchia, Polonia e Ucraina: il regolamento vuole che si debba affrontare, in casa, una delle quattro avversarie inserite in quarta fascia. Si tratta di Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord. Ecco, l'Italia pescherà necessariamente una di queste quattro formazioni per la semifinale secca che si giocherà il 26 marzo 2026. Tra queste quattro, è senz'altro meglio evitare gli svedesi e non soltanto per il precedente nefasto del 2017 (eliminati dal Mondiale in Russia) ma perché sono sicuramente la formazione più attrezzata nonostante i risultati abbastanza stentati nel girone di qualificazione.

La Macedonia, abbordabile sulla carta, ci eliminò in semifinale a Palermo al 92' nel 2022 estromettendoci dal Mondiale in Qatar: questa potrebbe essere un'importante occasione di rivincita. Le altre due sono Irlanda del Nord e Romania: la prima evoca ricordi ancora peggiori, se possibile, ma che ormai risalgono a un'era geologica fa con la sconfitta nel 1958 a Belfast che ci impedì di partecipare ai Mondiali di quell'edizione.

Le combinazioni per l'eventuale finale

Siamo l'Italia, però: anche se "zoppicanti" la cura Gattuso ha senz'altro dato una scossa importante con sei vittorie consecutive prima della sconfitta contro la Norvegia, bisogna dunque pensare positivamente: in caso di vittoria in semifinale, la finalissima playoff del 31 marzo può vedere varie combinazioni (anche perché non si è ancora completato il quadro delle qualificate e delle seconde).

In ogni caso, sarebbero da evitare Scozia, Slovacchia e Repubblica Ceca inserite in seconda fascia: soprattutto gli scozzesi, che possono ancora ambire al primo posto, sarebbero i più pericolosi. In terza fascia sono inserite Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo, formazioni certamente più abbordabili per la finalissima di fine marzo che darà il pass definitivo per i Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.