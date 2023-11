Neymar (completamente rasato) diventa virale: ecco perché ha cambiato look

Neymar ci dà un taglio e cambia look. L'attaccante brasiliano ha deciso di portare una ventata d'aria nuova nella sua vita partendo da un cambio di look radicale. Via il ciuffo per lasciare spazio a una rasatura completa. In fondo di pettinature ne ha cambiate tante, passando in questi anni dal biondo platino al rosa, dal taglio a spazzola alla cresta fino alla criniera da leoncino. Il nuovo taglio è stato postato proprio dal calciatore con un bel selfie su Instagram ed è stato accolto con grande sorpresa dai suoi followers.

Il motivo? Forse l'intenzione di mettersi alle spalle un periodo davvero complicato. Il campione della nazionale brasiliana si è infatti recentemente sottoposto a intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro, subito nel match di qualificazione ai Mondiali contro l'Uruguay. Le tempistiche stimate per il recupero non sono inferiori ai 6-8 mesi, pertanto la sua stagione può ritenersi conclusa.

Tutti i guai di Neymar

Dopo aver deciso di lasciare il Psg, Neymar era stato accolto in maniera trionfale in Arabia Saudita. La nuova avventura del brasiliano, però si è rivelata subito un flop. La prima stagione con l’Al-Hilal si è conclusa con solo cinque partite giocate, con meno di 400 minuti in campo e un solo gol siglato.

I problemi però non sono finiti il brasiliano. Qualche giorno fa alcuni banditifatto irruzione nella casa della compagna Bruna Biancardi. L'obbiettivo dei malviventi sarebbe stato quello di rapire la bambina, che ha appena compiuto un mese. Per fortuna, al momento dell'irruzione in casa la donna e la piccola Mavie non erano nell'abitazione.

I tre uomini, armati, avrebbero sfruttato la mancanza di energia elettrica causata dai temporali di venerdì scorso a Cotia, nella periferia di San Paolo. I due genitori hanno rassicurato tutti sulle loro condizioni e quelle della bambina: "Grazie a dio è andato tutto bene" , il messaggio dell'influencer ai suoi followers. La stella brasiliana ha commentato: " Giornata triste, ma grazie a Dio tutti stanno bene".

Guai finiti per O'Ney? Non proprio visto che a quanto pare l'Al-Hilal si è attivato per la sospensione temporanea del contratto. L’intenzione di liberare uno slot per tesserare uno straniero a gennaio, dal momento che allo stato attuale il club ha occupato i posti a disposizione per giocatori non sauditi. Come comunicato dal media saudita Arriyadiyah, la decisione è scaturita da un consulto tra i dirigenti addetti al mercato e il tecnico Jorge Jesus, che ha esposto alla società la necessità di inserire in rosa un terzino sinistro. In questo modo Neymar, tornerebbe a far parte ufficialmente della rosa solo a partire dalla prossima stagione. Una vera e propria beffa.