Niente errori, siamo inglesi

Non credo che Harry Kane abbia mai ascoltato «La Leva calcistica della classe '68» di De Gregori, ... Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore/ Non è mica da questi particolari/ Che si giudica un giocatore/ Un giocatore lo vedi dal coraggio/ Dall'altruismo e dalla fantasia. Infatti Harry «Hurry» Kane in quanto ad altruismo è un campione ma come rigorista è un fuoriclasse, 85 volte in gol, con l'ultimo colpo di sabato, contro il Borussia M'glandbach, ha segnato il 26esimo penalty consecutivo, i tifosi del Bayern lo hanno battezzato King Kane. Gli inglesi esaltano il loro grande Harry che, a differenza del secondogenito del re, non è affatto uno spare, una riserva, gioca, lotta, segna, con i rigori ha incominciato la storia esclusiva a 16 anni nel 2010, con l'under 21 inglese, quinto gol contro Malta. Gloria offuscata dall'errore fatale nei quarti del mondiale in Qatar, contro la Francia, pallone calciato verso il cielo.

La Bbc perfidamente costruì un video subito virale: la leggenda del rugby Johnny Wilkinson spiegava ad Harry come calciare un rigore ma la porta è quella dei pali alti, Wilkinson trasforma, Kane impara la lezione e ripete la traiettoria altissima. English humor, impossibile da noi, con Baggio, Pellé, Zaza e gli altri rigoristi falliti.