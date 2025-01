La Lazio licenzia il falconiere per la foto al pene, niente più aquila all'Olimpico: cosa succederà all'amata Olympia

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre la Lazio si prepara per la trasferta contro il Verona, in un delicato match col quale tenterà di difendere con le unghie e con i denti il suo quarto posto in classifica dagli assalti delle inseguitrici, i tifosi biancocelesti devono fare i conti con una notizia spiacevole, che ha gettato tanti nello sconforto: l'aquila Olympia non volerà più sopra l'Olimpico negli incontri casalinghi della squadra di Lotito.

Lo scandalo

Alla base di questa inattesa svolta lo scandalo che ha travolto lo storico falconiere spagnolo Juan Bernabè, a causa di una serie di dichiarazioni e di foto seguite a un intervento chirurgico al pene a cui si è sottoposto di recente a Roma. La Lazio ha deciso di non lasciar correre, dal momento che il contenuto del post del 56enne, condito peraltro da commenti decisamente spinti ed espliciti, non è in linea con l'etica della società: quando il video incriminato è stato rimosso da Instagram era ormai troppo tardi, e già da domenica aveva iniziato a diffondersi ovunque sul web e sui social creando un forte imbarazzo ai vertici societari.

Il licenziamento

"La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento" , si legge infatti nel comunicato ufficiale. "La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto" , conclude la nota.

La replica del falconiere

Bernabè non ci sta, e difende la decisione di pubblicare le sue immagini post operatorie esplicite, dal momento che, secondo lui, si tratta di informazioni di tipo medico . "Ho messo il video nel mio profilo privato quindi è una cosa privata, se poi le persone lo fanno circolare che ci posso fare? La mia coscienza è pulita, l’ho pubblicato solo per far conoscere alle persone l’intervento" , dichiara il 56enne. "Pentito di averlo pubblicato? Assolutamente no, mai pentito di niente figuriamoci se lo faccio per una cosa che ha uno scopo medico" , ribadisce il falconiere.

Cosa ne sarà di Olympia

Ma ora che accadrà all'amata Olympia? I tifosi biancocelesti sono affezionatissimi all'aquila simbolo della Lazio, che ormai da ben 15 anni solca il cielo sopra lo stadio Olimpico prima delle partite casalinghe. Si tratta di un vero e proprio unicum in Serie A, dato che nessun'altra squadra di calcio può beneficiare della presenza reale della sua mascotte, per cui, come comprensibile, né la società nè tanto meno i supporters vorrebbero mai rinunciare alla sua presenza benaugurante.

Purtroppo, tuttavia, dopo il siluramento del falconiere è quasi certo l'addio anche all'aquila, e questo perché, come riferito da Il Messaggero, la proprietà di Olympia e quella della sorella minore Flaminia, che nei piani di Bernabè avrebbe dovuto prendere un domani il suo posto, è della Eagle and Victory Srl di cui risultano titolari per l'appunto

Juan Bernabè e il fratello José Maria. Ora, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con il 56enne, la società biancoceleste perderà anche l'amata Olympia, cosa che ha già lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi.