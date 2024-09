"Noi due felici di guardare sempre al futuro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Edoardo Bennato è stato il capocannoniere (musicale) delle Notti magiche di Italia '90: si potrebbe dire che Schillaci sta ai gol azzurri che entusiasmarono un intero Paese come Bennato sta al brano («Un'Estate Italiana») diventato l'inno dell'amore verso il calcio. Quando, tre giorni fa, ci eravamo illusi che le condizioni di salute di Totò stessero «leggermente migliorando», Bennato disse al Giornale: «Io e Totò siamo accomunati da una cosa: guardiamo sempre al futuro. Di Schillaci ho un ricorso bellissimo, un ragazzo simpatico e un campione che incantava con la forza del suo talento e della sua semplicità». Tra il cantante e il calciatore, complice l'entusiasmo per quelle Notti magiche del '90, nacque subito un feeling che fu messo nero su bianco nella prefazione che Bennato scrisse all'autobiografia di Schillaci (Il gol è tutto (Ed. Piemme) scritto con Andrea Mercurio): «Nei suoi occhi c'era una rabbia familiare, quella di un ragazzo che insegue un sogno e non accetta che gli venga scippato dal cuore, dove lo stringe dall'infanzia».

E poi: «Qualunque forma abbia un sogno, puoi realizzarlo solo se guardi con gli stessi occhi di Totò... Quel sogno che comincia da piccolo ti porta sempre più lontano. Così Totò bambino è arrivato lontano, in quelle notti magiche, sotto il cielo di un'estate italiana».