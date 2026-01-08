"Non lo conosco": Sarri sorpreso da un acquisto, Lotito lo gela

Il pareggio interno (2-2) tra Lazio e Fiorentina nell'ultimo turno di campionato non ha reso felice soprattutto la società biancoceleste che averebbe preferito cancellare la sconfitta interna contro il Napoli con una vittoria che non è arrivata e un pareggio ottenuto in pieno recupero con code polemiche per l'arbitraggio. A tenere banco, però, è soprattutto una dichiarazione che mister Maurizio Sarri ha fatto in conferenza stampa su un nuovo acquisto laziale.

La "constatazione" del tecnico

A una precisa domanda di mercato ai microfoni di SkySport, Sarri ha ammesso di non conoscere il nuovo attaccante serbo di 22 anni, Petar Ratkov. " Non lo conosco, non so che dire. Imparerò a conoscerlo e come poterlo sfruttare. È una scelta societaria, loro lo conoscono meglio di me ", aggiungendo, però, che le sue affermazioni fossero tutt'altro che polemiche. " Vedremo le qualità, pregi e difetti e come poterlo sfruttare. Non è una polemica, è solo una constatazione ". Il tecnico ha poi aggiunto un commento su Guendouzi in partenza per la Turchia, sponda Fenerbahce. " Per il mercato bisogna parlare con la società, io pensavo fosse uno su cui porre basi per il futuro. Siamo una realtà nella quale, se arrivano offerte di quella dimensione diventa difficile ".

La risposta di Lotito

A stretto giro non si è fatta di certo attendere la risposta del presidente, Claudio Lotito, in conferenza stampa. " Sarri non conosce Ratkov? Non fa lo scout, fa l'allenatore. Imparerà ad apprezzarlo ". Il serbo, classe 2003, è arrivato nella società biancoceleste per sostituire Castellanos che è stato ceduto al West Ham. " Taylor farà parte della Lazio, è stato già acquistato. Ma il mercato non finisce qua. L'interesse della società è quello di rinforzare la squadra e questo passa anche attraverso l'acquisto di giocatori più giovani", ha aggiunto Lotito.

Il futuro di Sarri

Polemiche a parte sull'arbitraggio contro la Fiorentina dove, secondo l'allenatore, mancherebbe un rigore nel primo tempo, Sarri ha poi spiegato quali sono le sue intenzioni sul prossimo futuro. " A inizio stagione ho detto che sarei rimasto a tutti i costi e che avrei sopportato di tutto.

Ci è successo di più di quello che pensavo, quello che mi fa star male è che abbiamo un popolo meraviglioso e pensare di non dargli soddisfazioni mi fa male. Io resto? Ho dato la mia parola al popolo laziale che sarebbe stato così e penso proprio di sì. Il mercato non è finito e può darsi che la società faccia tante altre cose".