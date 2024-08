L'ultimo messaggio di Eriksson: "Non dispiacetevi per me, vivete la vita"

Ascolta ora 00:00 00:00

La scomparsa di Sven Goran Eriksson rappresenta una grave perdita per il calcio italiano, che perde uno dei suoi grandi protagonisti dalla metà degli anni '80 ai primi anni del nuovo millennio. Dopo le esperienze in panchina con Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio con cui ha vinto uno storico Scudetto nel 2000, il tecnico svedese è rimasto sempre legato all'Italia.

Poi a gennaio l'annuncio choc di avere "al massimo" un anno di vita dopo la diagnosi di cancro. Da quel momento sono state tantissime le dimostrazioni di affetto ricevute da parte di quanti ne hanno apprezzato le qualità di allenatore oltre che umane. Proprio pochi giorni fa Eriksson si era confidato a cuore aperto in un documentario di Amazon Prime a lui dedicato, dal titolo 'Sven', di cui il Daily Mail aveva riportato le frasi estrapolate dal trailer.

A tutti gli effetti un messaggio di addio prima di morire per l'ex tecnico: "Penso che siamo tutti spaventati dal giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte — ha spiegato l'ex allenatore immerso nella campagna svedese vicino alla casa di Sunne —. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav'uomo, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela" , il tutto concluso con un "ciao" finale.

Durante il messaggio, sono state mostrate le immagini più significative della sua carriera, insieme a una clip che lo ritrae mentre allena le leggende del Liverpool, tra cui gli ex giocatori Daniel Agger e Martin

Skrtel, in un match di esibizione organizzato proprio dai Reds per realizzare il sogno dell'ex allenatore svedese, ovvero quello di guidare, dalla panchina di Anfield, la sua squadra del cuore almeno una volta nella vita.