Non mancano le sorprese in Europa League e Conference: ecco le qualificate in semifinale

Passa la Juventus che pareggia 1-1 a Lisbona contro lo Sporting. Vantaggio bianconero con Rabiot al 9’, pareggio dei portoghesi su rigore, realizzato da Edwards al 20’. Secondo tempo di forcing dei leõnes che colpiscono anche un palo nel finale. Per la Juventus doppia vittoria oggi dunque, in campo dove ha ottenuto la qualificazione e da un punto di vista legale, vista la restituzione dei 15 punti in classifica.

La Roma invece ha bisogno dei supplementari per regolare il Feyenoord, 4-1 il finale all’Olimpico. Primo tempo molto falloso e bloccato, i giallorossi passano grazie a Spinazzola al 60’. Nell’unico momento di disattenzione difensiva, gli olandesi trovano il pareggio con Paixao all’80’. Quando tutto sembrava finito all’89’ Dybala segna la rete del 2-1 che significa supplementari. La Roma ci crede e fa bene: prima El Shaarawy al 101’ e poi Pellegrini al 109’ regalano la semifinale agli uomini di Mourinho. Nel finale espulso Gimenez fra le fila degli olandesi.

Si conferma regina di questa competizione il Siviglia che “mata” il Manchester United con un netto 3-0 e stacca il pass per le semifinali. Partita a senso unico al “Ramón Sánchez Pizjuán” dove dopo soli 8’ gli spagnoli sono già avanti per 1-0 grazie alla rete di En Nesyri. Raddoppio targato Bade al 47’ e poi nuovamente l’attaccante marocchino a segno per la terza rete. Siviglia che si vede annullare per fuorigioco dal VAR anche il gol di Ocampos del momentaneo 2-0 al 41’. Passa anche il Bayer Leverkusen che ne fa quattro all’Union Saint-Gilloise. Tutto facile per i tedeschi che vanno in vantaggio dopo 2’ con Diaby. Rete del 2-0 di Bekker al 38’, 3-0 targato Frimpong al 61' e 4-1 finale di Hlozek al 79'. Per i belgi inutile la rete del momentaneo 1-3 di Terho al 65'.

ACF Fiorentina (Instagram)

Inizio infuocato per la Conference già nelle due partite delle 18:45, dove non mancano le sorprese. La Fiorentina passa perdendo 3-2 in casa contro il Lech Poznań. Polacchi addirittura in vantaggio per 3-0 – reti di Sousa, Velde e Sobiech – fino al 78’, quando è Sottil a rimettere il discorso qualificazione nelle mani della viola. Fosse finita 3-0, infatti, sarebbero stati tempi supplementari. Rete finale degli uomini di Italiano siglata da Castrovilli al 92’ che poco dopo spreca anche l’occasione per il pareggio finale.

Servono addirittura i rigori fra AZ Alkmaar e Anderlecht. I padroni di casa in sette minuti hanno già riequilibrato la sfida: è Pavlidis a segnare le due marcature al 5’ e al 13’. Durante tutto il resto della partita gli olandesi spingono e cercano più volte il gol qualificazione – i tempi regolamentari finiscono 2-0 per l’AZ – ma i belgi resistono e portano la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori. Passano gli olandesi grazie ad una perfetta sequenza realizzativa dal dischetto e alle parate di Mathew Ryan che neutralizza ben due rigori, quello di Vertonghen e quello di Sardella.

In semifinale anche il West Ham che regola il Gent 4-1. Vantaggio inziale dei belgi con Cuypers. Pareggio di Antonio al 37’ e partita bloccata con vista supplementari. È il secondo tempo a cambiare musica: in otto minuti gli hammers segnano tre reti e staccano il pass. Prima Paqueta su rigore al 55’, poi Rice al 58’ e infine doppietta personale di Antonio che sigilla la qualificazione al 63’. Ultima sfida di Conference fra Nizza e Basilea decisa ai supplementari. Passano subito i francesi grazie alla rete al 9’ di Laborde. Per tutta la partita sembrano in controllo della gara ma i cambi di Vogel di rivelano decisivi: all’86’ è Augustin a siglare l’1-1 su cui si chiudono i tempi regolamentari. Svizzeri che rischiano addirittura di vincerla in pieno recupero ma la conclusione di Amdouni si infrange sull’incrocio dei pali. È al 98’ che passa il Basilea, sempre grazie ad un subentrato: Males serve con un preciso filtrante Adams che di testa buca Schmeichel. Inutile foring finale del Nizza, sono gli svizzeri ad andare in semifinale.

Risultati Europa League

Roma-Feyenoord 4-1 (dts): Spinazzola 60’ (R), Igor Paixao (F), Dybala 89’ (R), El Shaarawy 101’ (R), Pellegrini 109’ (R)

Royal Union Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen 1-4: Diaby 2’ (BL), Bakker 38’ (BL), Frimpong 61’ (BL), Terho 65’ (SG), Hlozek 79’ (BL)

Siviglia-Manchester United 3-0: En Nesyri 8’ (S), Bade 47’ (S), En Nesyri 81’ (S)

Sporting-Juventus 1-1: Rabiot 9’ (J), Edwards 20’rig. (S)

Risultati Conference League

AZ Alkmaar-Anderlecht 2-0 (4-1 ai rigori): Pavlidis 5’ e 13’ (AZ). Rigori: Clasie (AZ), Sugawara (AZ), Reijnders (AZ), Meerdink (AZ), Kana (AN)

Fiorentina-Lech Poznań 2-3: Sousa 9’ (L), Velde 65’ rig. (L), Sobiech 69’ (L), Sottil 78’ (F), Castrovilli 92’ (F)

Nizza-Basilea 1-2 (dts): Laborde 9’ (N), Augustin 86’ (B), Adams 98’ (B)

West Ham-Gent 4-1: Cuypers 26’ (G), Antonio 37’ (WH), Paqueta 55’ rig. (WH), Rice 58’ (WH), Antonio 63’ (WH)

Semifinali Europa League

Juventus-Siviglia

Roma-Bayer Leverkusen

Semifinali Conference League

Fiorentina-Basilea

West Ham-AZ Alkmaar