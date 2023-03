"Non è onesto...": furia Mourinho dopo l’espulsione

La clamorosa sconfitta di Cremona maturata dall'As Roma ha lasciato strascichi fuori dal campo che vanno ben al di là dei punti in palio per una partita di campionato. L'espulsione di José Mourinho da parte dell'arbitro Marco Piccinini è stata iniziativa del quarto uomo, Marco Serra, con il quale c'è stato un lungo scontro verbale che è sfociato in parole molto dure nel dopo partita ai microfoni di Dazn.

L'ipotesi della denuncia

L'allenatore giallorosso è stato una furia: ha un carattere focoso ma così alterato non l'abbiamo visto spesso. " C'è chi mi conosce da anni e sa che sono emozionale ma non pazzo. Per avere questa reazione vuol dire che qualcosa è successo - ha dichiarato alla stampa - Bisogna capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, dato che Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro" . La reazione esagerata di Mourinho avrebbe origine nel battibecco con il quarto uomo che " non ha avuto l'onestà di dire come mi ha trattato, e cosa ha originato la mia reazione. Vorrei capire se c'è l'audio di quanto mi ha detto ma non voglio entrare nella cosa nel dire che è di Torino e domenica giochiamo contro la Juve e lui mi vuole fuori dalla panchina ".

Il labiale di Serra

Mourinho ha poi utilizzato anche il termine "ingiustificabile" per sottolineare cosa possa gli avrebbe detto il quarto uomo che ha scatenato la sua reazione. Al termine della gara, negli spogliatoi, l'allenatore portoghese avrebbe chiesto ulteriori spiegazioni per il comportamento al diretto interessato, Serra, ma non ha avuto la risposta sperata. " Evidentemente ha problemi di memoria e non ricordava. Forse è un grande arbitro, ma come persona lo rispetto come lui rispetta me ", ha dichiarato.

Nel frattempo in rete circola un breve video che riguarda il quarto uomo, Serra, mentre si rivolge a qualcuno che però non è inquadrato: potrebbe trattarsi di Mourinho o di qualcun altro. Con la testa rivolta verso la sua destra, il labiale sembra essere " Ti stanno prendendo tutti per il c..., vai a casa, vai a casa ". Forse l'allenatore giallorosso alludeva a queste parole che lo avrebbero mandato su tutte le furie auspicando in una registrazione audio.