"Escluso dalla partita di Champions": la dura punizione a Salah

Fa molto rumore il caso Salah con un Liverpool sempre più in crisi di risultati: le parole di fuoco del suo giocatore più rappresentativo hanno avuto come logica conseguenza la mancata convocazione per la gara di Champions League di martedì 9 dicembre contro l'Inter a San Siro.

La scelta di Slot

Che lo strappo sia insanabile o meno lo scopriremo nei prossimi giorni ma, intanto, mister Arne Slot ha deciso di lasciare l'attaccante egiziano in Inghilterra per punizione. "Non mi aspettavo queste dichiarazioni di Salah per come si era allenato e per come si era comportato nei giorni scorsi, assolutamente no. La reazione è quella che abbiamo deciso immediatamente: non è stato convocato e non sarà della partita. L'unica comunicazione che abbiamo avuto dopo sabato è la non convocazione. Prima però abbiamo parlato spesso, a volte più a lungo a volte meno ", ha spiegato Slot nella conferenza stampa pre-partita.

Cosa è successo

Tutto è nato dopo la gara che il Liverpool ha pareggiato 3-3 sul campo del Leed nell'anticipo di sabato scorso in Premier League. Salah, frustrato per l'ennesimo inizio in panchina, si è poi lasciato andare a un duro sfogo che ha come imputato numero uno proprio l'allenatore Slot. " Sono molto deluso... ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono in panchina e non so perché. Mi sento come se il club mi avesse gettato sotto il bus, penso sia molto chiaro che qualcuno voglia scaricarmi addosso tutta la colpa", ha dichiarato sabato scorso aggiungendo di non avere " alcun rapporto " con Slot. L'egiziano ha poi aggiunto alla stampa che non sarebbero state mantenute le promesse fate a inizio stagione. " Ho ricevuto molte promesse in estate e sono in panchina da tre partite, quindi non posso dire che le promesse siano state mantenute. Non so perché ma mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club" .

Cosa accadrà a Salah

C'è ancora una delicata sfida di Champions per i Reds ma la stampa ha chiesto a Slot cosa intenderà fare per la prossima gara tra Liverpool e Brighton nel prossimo turno di campionato.

Siamo alla vigilia di una importante partita contro l'Inter. Valuteremo. Sono fermamente convinto che ci sia sempre la possibilità di tornare a giocare. Se ha giocato la sua ultima partita col Liverpool? Non posso rispondere in questo momento

".