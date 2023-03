"Non siamo su Inter Channel...": i social bacchettano Bergomi

La telecronaca di Sky Sport di Porto-Inter, affidata alla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ha gasato i tifosi nerazzurri ma fatto arrabbiare alcuni utenti sui social network. Nei concitati minuti finale della partita del Do Dragao, infatti, è uscito fuori il tifo nerazzurro dello Zio nei confronti della Beneamata, sua squadra da calciatore per vent'anni (di cui è stato anche un fiero capitano). Sul salvataggio di Dumfries la gioia di Bergomi non si è trattenuta, quasi avesse segnato lui stesso un gol, mentre successivamente, durante gli assalti finali dei lusitani, ha continuato a tenere alti i toni tradendo la sua fede nerazzurra.

Al termine della partita, Bergomi si è sciolto ed ha spiegato le sue sensazioni agli altri ospiti in studio: "Uno pensa che più va avanti con l'età e meglio gestisce le emozioni, ma oggi ho capito che non è così. Si è visto il senso d'appartenenza del gruppo, di una squadra che fuori casa aveva sempre preso gol e oggi invece ha tirato fuori la prestazione. Di sofferenza, ma veramente bravi. Per la telecronaca gli ultimi minuti sono stati una gran sofferenza. Quando le partite si allungano così devi saper resistere nei momenti cruciali: le parate di Onana, i salvataggi di Dumfries e Darmian sono le situazioni che mi hanno maggiormente esaltato. Per inseguire i sogni devi fare tanta fatica e oggi l'Inter l'ha fatto, riuscendoci".

Aspre critiche

Bergomi si è espresso così, invece, sulla possibilità che esca fuori il derby dal sorteggio di venerdì: "Se viene fuori quello al sorteggio, la telecronaca non la faccio… Quel tipo di partita è sempre difficile da vivere e dico che spererei in un altro sorteggio, così mi dice anche qualche amico milanista che mi ha scritto". C'è chi sui social, però, non ha apprezzato questa uscita e la sua telecronaca: "Se esce il derby io la telecronaca non la faccio”. Ripeto NON SIAMO SU INTER CHANNEL, siamo su SKY SPORT".

E ancora commenti di sdegno: "Tottenham-Milan, il Milan passa il turno, telecronaca tranquilla, stesso risultato Porto-Inter, l’Inter passa il turno, Bergomi e Caressa che sbragano completamente, manco ai Mondiali così, viva i favoritismi", "Da come ho sentito urlare Bergomi mi sa che al prossimo turno l’Inter va a Berlino a giocarsi la finale contro la Francia" e infine: "Ambrosini al commento del Milan mai ha fatto sceneggiate così, mai urlato, mai voce sguaiata, mai sciarpone, mai. Bergomi inascoltabile".

C'è chi invece ha realizzato un video su Tik Tok per spiegare come ha vissuto Bergomi gli ultimi due minuti di partita: