Notte di paura per Zaniolo, inseguito e minacciato sotto casa da alcuni tifosi

Sale la tensione attorno a Nicolò Zaniolo. Nella notte il calciatore della Roma è stato involontario protagonista di un spiacevole incidente. Un gruppo di 15 ultras giallorossi si è presentato ieri sera poco dopo mezzanotte sotto casa sua a Casal Palocco per insultarlo e minacciarlo. Zaniolo, che stava rientrando a casa, si è trovato a dover fare i conti con un gruppo di persone armate di intenzioni non proprio amichevoli. A quel punto il centrocampista è stato inseguito e minacciato di morte.

A chiamare il 112 è stato il team manager della Roma, preoccupato dalla presenza dei tifosi che, nei giorni scorsi, avevano preso di mira il calciatore sui social. Sul posto è intervenuta la polizia. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Nel frattempo, sempre nella notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione. "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!" è il testo firmato 'ROMA', uno dei principali gruppi della Curva Sud.

Nel frattempo anche la pista Bournemouth è sempre più fredda. Dopo aver incassato il 'no' di Zaniolo, gli inglesi si sono fiondati sul centrocampista del Sassuolo, Hamed Junior Traoré. Alle stesse cifre offerte alla Roma, è molto probabile che l'affare possa andare in porto. Ma al di là del campo, dove la chiusura di Josè Mourinho è stata nettissima anche dopo la sconfitta di Napoli, i problemi ambientali rischiano di diventare insostenibili per il giocatore. Se Zaniolo dovesse rimanere a Roma fino a giugno, i prossimi mesi rischiano di diventare complicatissimi per lui.

La mamma di Zaniolo sbotta sui social

Francesca Costa, al termine di Roma - Napoli, ha preso la parola su Instagram per difendere il figlio e se stessa dai tanti insulti delle ultime ore. La mamma di Zaniolo ha pubblicato una foto in cui si vede il muretto fuori Trigoria (con tanto di localizzazione) con una scritta di pessimo gusto: "Zaniolo boia, tua madre è una gran tr..." . Ha postato la foto e ha scritto: "Aver originato tutto quest'odio mi sembra un tantino eccessivo". Subito dopo ha pubblicato un'altra foto, sempre di una scritta: "Zaniolo, 5 milioni di calci in c..." e ha commentato così: "Zaniolo boia, tua madre è una gran tr..."

Il caso dello striscione