Nuove regole nel calcio: dal Var alle sostituzioni, cosa cambierà dal Mondiale 2026

Il calcio si adegua ai tempi: nell’epoca del Var e della possibilità di rivedere le immagini ma soprattutto per limitare perdite di tempo e simulazioni, con il Mondiale 2026 in partenza tra pochi mesi saranno introdotte nuove regole dall’Ifab (l’organo internazionale di autoregolamentazione del calcio). Le più rilevanti riguarderanno rinvii, infortuni, sostituzioni e Var.

Rimesse laterali e calci di rinvio

Sul sito ufficiale dell’Ifab si fa chiarezza e viene spiegato cosa cambierà. Si parte con un nuova regola per impedire che i portieri possano trattenere la palla più a lungo del dovuto sia nel caso di rimesse dal fondo ma anche di calci di rinvii. “Se l'arbitro ritiene stia passando troppo tempo o venga deliberatamente ritardato, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non è in gioco al termine del conto alla rovescia, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria; un calcio di rinvio ritardato comporterà un calcio d'angolo per la squadra avversaria”, spiega l’Ifab.

Le sostituzioni a tempo

Sappiamo bene che, da sempre, quando si sostituisce un calciatore vengono conteggiati, alla fine del primo tempo o della partita, 30 secondi. Dai Mondiali 2026, però, il tempo necessario ai cambi sarà più stretto. “Per semplificare ulteriormente lo svolgimento della partita, i giocatori sostituiti devono lasciare il campo di gioco entro 10 secondi dall'esposizione del tabellone delle sostituzioni o, in assenza di tabellone, al segnale dell'arbitro”.

Gli infortuni

Un altro capitolo importante riguarda gli infortuni: chi si fa male e il gioco viene interrotto dovrà uscire dal campo e dovrà, in ogni caso, rimanere fuori per un minuto dal momento in cui l’arbitro fischia la ripresa del gioco.

Le novità sul Var

Invece di mettere d’accordo tutti, ancora oggi nonostante il Var si fa fatica ad accettare il regolamento in vigore.