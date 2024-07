Nuovo corso Juve, epurazione di Thiago Motta: 7 calciatori esclusi dal progetto, di chi si tratta

Screenshot Juventus Youtube

La Juventus è pronta a voltare pagina, e ha già dato inizio alla costruzione delle basi per la prossima stagione: nella mattinata di ieri, anche se ovviamente non al completo, la squadra ha effettuato le consuete visite mediche al J-Medical Center per affrontare poi, durante il pomeriggio, il primo allenamento agli ordini del nuovo mister Thiago Motta.

Tra i presenti alcuni componenti della rosa dello scorso anno, come Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e Tiago Djaló, quelli che rientravano dai prestiti, come Matías Soulé, Dean Huijsen e Arthur Melo, due dei tre nuovi arrivati, ovvero Khéphren Thuram e Michele Di Gregorio e i giovani della Juve Next Gen. Mancavano all'appello tutti i giocatori convocati dalle rispettive nazionali per affrontare gli Europei e la Copa America: il loro ritorno alla Continassa avverrà alla spicciolata nei prossimi giorni.

Oltre che testare le condizioni fisico-atletiche dei presenti, tuttavia, Thiago Motta ha approfittato della situazione anche per presentare sé stesso e la sua idea di gioco, lo staff che lo accompagnerà, nonché ovviamente il progetto che ha in mente per la nuova Juventus e che intende a tutti i costi realizzare. A proposito del sopra citato progetto, non tutti ne faranno parte: risultano infatti inseriti in rosa 6 o 7 calciatori che il tecnico non ritiene funzionali al suo programma. Tutti sul mercato e con le valigie in mano, dunque, a meno che non vogliano correre il rischio di finire ai margini.

Il problema è che tra il peso di certi ingaggi o la durata di alcuni contratti, non sarà semplice trovare la giusta sistemazione per tutti, per cui non è escluso che ci sia anche chi sceglierà di restare. Secondo alcune indiscrezioni, Thiago Motta avrebbe già messo in chiaro le cose con Arthur Melo, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Arthur, rientrato dall'anno di prestito alla Fiorentina e in scadenza nel 2026, avrebbe già dato mandato al suo procuratore di trovargli una sistemazione altrove: all'orizzonte ci sarebbe la Premier League, con l'Everton e il Newcastle che avrebbero chiesto informazioni. Per ora, tuttavia, nessuna offerta concreta. Singolare il caso di Rugani, che ha rinnovato di recente il contratto prolungandolo fino al 2026 e riducendosi l'ingaggio: si parla di richieste in Arabia Saudita così come della possibilità per la Juve di utilizzarlo in uno scambio con l'Atalanta per arrivare a Koopmeiners. De Sciglio (in scadenza nel 2025), di rientro dal grave infortunio al crociato, non si trova in una posizione semplice, ma se volesse trovare una certa continuità di utilizzo dovrebbe di certo volare lontano da Torino.

Gli altri quattro, ovvero McKennie, Kostic, Milik e Szczesny, sarebbero già stati contattati telefonicamente da Thiago Motta. L'americano, in scadenza nel 2025, sa già di non rientrare nel progetto della nuova Juve, ma, nonostante le voci circa un interessamento dell'Aston Villa, non ha offerte concrete. Milik e Kostic, entrambi in scadenza nel 2026 sono infortunati: il polacco si è fatto male ancor prima degli Europei, mentre il croato nella prima partita di Euro 2024 contro l'Inghilterra. Entrambi sono attesi alla Continassa nei prossimi giorni, ma saranno tagliati fuori dal progetto.

Stesso discorso per Szczęsny (in scadenza nel 2025): il portiere sembrava destinato all'Arabia, per la precisione all'Al-Nassr di Ronaldo, ma poi è saltato tutto. Ora si parla della sua volontà di restare in Italia e della possibilità di finire al Monza, respinta con forza nelle scorse ore da Galliani.

Resta l'incognita di Federico Chiesa: c'è chi parla di un calciatore già con le valigie in mano e chi sostiene che invece che voglia giocarsi le sue

chances in bianconero. Roma e Napoli sono alla finestra, in attesa di comprendere se poter effettuare un affondo. Di certo c'è che con l'epurazione in atto Thiago Motta ha mostrato chiaramente di voler tagliare col passato.