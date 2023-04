Nuovo infortunio Ibrahimovic, stagione finita? Tegola sul Milan

Il Milan si appresta ad affrontare la parte più dura della sua già travagliata stagione, e potrebbe farlo ancora una volta senza avere a disposizione, come invece ci si sarebbe auspicati, Zlatan Ibrahimovic.

Nuovo infortunio

Quello che era apparso come un risentimento muscolare durante le fasi di riscaldamento che avrebbero dovuto precedere il suo ritorno in campo nella parte conclusiva del match casalingo contro il Lecce, sembrerebbe invece un infortunio di maggiore entità. Il fuoriclasse svedese, il quale peraltro era appena tornato fra i convocati dopo aver superato l'infortunio patito in Nazionale, ha avvertito una forte fitta al polpaccio durante un allungo.

Il dolore ha spinto Ibrahimovic a rinunciare al cambio già programmato da Stefano Pioli, ma ovviamente la preoccupazione non era più rivolta allo scontro col Lecce, già sul 2-0 per i rossoneri, bensì sul prosieguo della stagione.

Tegola Milan

Il nuovo e inatteso stop dell'attaccante complica ulteriormente i piani della squadra, che dovrà disputare le restanti 7 partite di campionato senza poter fare affidamento su un uomo di qualità che consenta a Olivier Giroud di rifiatare, anche in vista degli impegni in Champions League contro l'Inter. Escluso dalla lista del più importante trofeo continentale proprio per le precarie condizioni fisiche, Ibrahimovic sarebbe potuto risultare preziosissimo per il Milan nella serrata lotta per uno dei posti che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione del torneo: dalla Lazio (2°posto dietro il Napoli) all'Atalanta (7°posto a 4 punti dal 4°), ci sono ben 6 squadre in soli 9 punti.

Con un Origi sempre più oggetto misterioso e un Rebic non all'altezza dei suoi giorni migliori, il quale peraltro da attaccante centrale recita in un ruolo che non gli compete, di certo Ibrahimovic sarebbe stato di fondamentale importanza come punto di riferimento del reparto offensivo rossonero in alternanza a Giroud. Ora tutti i piani saltano, e i rossoneri dovranno fare ancora una volta a meno delle prestazioni del fuoriclasse svedese.

Cosa può accadere

Un infortunio mulscolare al polpaccio non è da sottovalutare. Si tratta spesso e volentieri di traumi che richiedono tempo e pazienza per poter recuperare appieno: di certo non è consigliabile bruciare le tappe, specie per un calciatore di 41 anni che da tempo convive con problemi fisici di una certa rilevanza. Al momento non filtra ottimismo, anche per il fatto che, come riferito da Il Corriere, Ibra non ha ancora effettuato gli esami strumentali: ciò dovrebbe avvenire entro la fine della settimana in corso, ma si teme un ulteriore lungo stop.

Anche se si trattasse di appena un mese, ciò significherebbe stagione finita, e per il fuoriclasse svedese si aprirebbe il dilemma di cosa fare il prossimo anno senza quelle certezze che di certo avrebbe voluto avere prima di sedersi al tavolo col Milan per parlare di un ulteriore rinnovo contrattuale a cifre più contenute, con l'ambizione di competere un'ultima volta , ai prossimi Europei, con la maglia della sua Nazionale.