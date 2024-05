Offerta choc per Leao e i tifosi del Milan tremano: ecco chi offre 175 milioni

La notizia-bomba arriva dal Portogallo, dove danno per avviate le trattative che potrebbero portare via Rafael Leao da Milano sponda rossonera: secondo il quotidiano portoghese "O Jogo", infatti, sull'attaccante avrebbero messo gli occhi gli arabi dell'Al-Hilal, pronti addirittura a sborsare l'intera cifra della clausola rescissoria, fissata a 175 milioni di euro.

Lo scoramento dei tifosi

Una notizia che fa tremare i supporters del Diavolo, già sul piede di guerra con la società per la questione allenatore: la Curva Sud ha annunciato che proseguirà con lo sciopero del tifo per il primo tempo dell'ultima di campionato, solo per tributare nella seconda parte del match i giusti onori a chi si appresta a lasciare definitivamente la squadra, vale a dire il tecnico dello scudetto Stefano Pioli, l'attaccante francese Olivier Giroud e il difensore danese Simon Kjaer.

Insomma non si prospetta di certo una bella estate per i tifosi rossoneri, profondamente delusi in primis per il basso profilo degli allenatori fin qui dati per favoriti dalla prossima stagione: il sogno per tutti era Antonio Conte, ma pare proprio che resterà tale. Lopetegui prima e Fonseca dopo non scaldano i cuori della Sud, che vorrebbe un tecnico all'altezza degli obiettivi che una società gloriosa come il Milan dovrebbe porsi ogni anno.

Se a ciò si aggiunge che i tre gioielli della squadra al momento sembrano allontanarsi, è possibile comprendere il perché di tanto scoramento. Mike Maignan sta trattando per un rinnovo a cifre vicine a quelle dell'ingaggio di Rafael Leao, il più pagato in casa rossonera, e vorrebbe concludere al più presto per capire quale sarà il suo destino, mentre su Theo Hernandez è piombato il Bayern Monaco, che sembra intenzionato a non mollare la presa: anche in questo caso spetta a Cardinale decidere cosa fare, e i tifosi lo attendono al varco.

Offerta monstre per Leao

Il terzo fuoriclasse della rosa è ovviamente Rafael Leao, e sembrava che non ci fossero dubbi circa la sua permanenza in rossonero, almeno fino a ieri. Come un fulmine a ciel sereno è infatti arrivata la notizia di un'offerta folle fatta all'attaccante lusitano da parte degli arabi dell'Al-Hilal, che sono pronti a versare nelle casse del Milan l'intera clausola rescissoria fissata sul contratto a 175 milioni di euro. Visto quanto accaduto lo scorso anno con Tonali, ceduto prima che scoppiasse il caso scommesse, il timore è che la squadra possa perdere un altro pezzo da novanta.

L'obiettivo dell'Al-Hilal è quello di vincere il Mondiale per Club, competizione a cui prenderà parte nell'estate del 2025, e per farlo vuole creare una corazzata di livello internazionale, potendo già contare, tra gli altri, su calciatori del calibro di Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves e Neymar. La proprietà è pronta ad accontentare il tecnico portoghese Jorge Jesùs, e a strappare al Milan Rafa, il cui contratto scade nel 2028. Per il numero 10 rossonero, inoltre, è pronto un ingaggio letteralmente triplicato rispetto a quanto percepisce ora (7 milioni di euro all'anno).

La palla è ora nel campo di Leao, che deve capire quali sono gli obiettivi della sua carriera: provare a vincere in Europa o cedere alle ricche sirene arabe? Secondo "O Jogo" il padre del giocatore si recherà in Arabia Saudita da solo per negoziare il contratto. A far da tramite nelle trattative anche un intermediario portoghese, Mário Rui, strettamente legato alla famiglia reale e con poteri di mercato nel calcio saudita, il quale ha già dato il suo contributo negli acquisti di Neymar e Otávio.

I tifosi rossoneri osservano da lontano, ma tra gli addii di Giroud, Kjaer e Piloi, l'arrivo (probabile) di un tecnico non gradito e le tre stelle principali della rosa in bilico, il nervosismo è tanto.