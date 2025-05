"Da oggi chiamatemi Mister": la svolta di Alex Del Piero

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova strada professionale si è aperta per Alessandro Del Piero, ex bandiera della Juventus e campione del mondo con Nazionale italiana nel 2006: l'ex calciatore è diventato a tutti gli effetti un allenatore dopo aver concluso con la tesi dal titolo "Uno per tutti (tutti per uno)" il corso di Coverciano ottenendo la licenza Uefa Pro.

L'annuncio social

" Da oggi potete anche chiamarmi Mister ", ha scritto sui social il 50enne nato a Conegliano postando alcune foto che lo ritraggono felice in compagnia della sua famiglia e altre in cui si vedono immagini che lo ritraggono discutere la tesi di fronte alla commissione. Il ringraziamento, per chi lo ha accompagnato in questo percorso e per i suoi formatori, è stato doveroso. " Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo", ha scritto Del Piero.

Il ringraziamento alla famiglia

" E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore", ha concluso l'ex calciatore.

Le reazioni

Come è naturale che sia, in poco tempo Del Piero ha avuto un boom di consensi social che soltanto su Instagram hanno superato i 100mila like (quasi 30mila su Facebook): tra i commenti, oltre alle naturali congratulazioni, ci sono quelle di tantissimi juventini che lo sognano sulla panchina della Vecchia Signora. " Ed ora ti aspettiamo in panchina ", ha scritto Giovanna.

