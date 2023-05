Onana inviolato supera Sarti. Pioli il primo a perdere 4 derby di fila

Il derby che spalanca all`Inter le porte di Istanbul, e al Diavolo quelle dell`inferno, si inquadra anche con le cifre che mettono Simone Inzaghi nel gotha degli allenatori nerazzurri, quarto a centrare una finale di Champions dopo Herrera, Invernizzi e Mourinho e secondo a vincere quattro derby di fila, come riuscì solo al leggendario Arpad Weisz negli anni Trenta, ma contro il Milan operaio di quei tempi: 4 successi tra il `32 e il `34, quasi 90 anni fa.

Anche in tempi recenti (`18-20) l`Inter aveva battuto il Milan 4 volte di fila ma in due stagioni e con tecnici differenti, Spalletti e Conte. Un poker riuscito solo altre due volte in passato, nel `43-`46 a cavallo della guerra e nel `73-74. Il record assoluto di vittorie consecutive resta comunque al Milan che ne ha infilati 6 in tempi lontani (1911-13 e 1946-48). Per contro, non solo il Milan ha stabilito il proprio record di astinenza da gol nel derby (390`), ma Stefano Pioli è il primo allenatore rossonero a perderne 4 uno dopo l`altro, visto che nei quattro precedenti si erano divisi le colpe coppie o terne di allenatori. Come Gattuso, Giampaolo e lo stesso Pioli nel caso più recente. Sul fronte nerazzurro era toccato solo a Invernizzi `72-73.

Più in generale si conferma la colorazione nerazzurra degli ultimi derby, visto che l`Inter ne ha vinti 6 degli ultimi 10, 12 degli ultimi 20. Negli anni Venti è al 58% di vittorie (7 su 12), in passato al massimo era arrivata al 50% negli anni Trenta del '900. Tra i giocatori invece Onana ha migliorato l`imbattibilità nel derby per un portiere nerazzurro (360` contro i 316` di Sarti), ed è ora il secondo esordiente di sempre con la porta inviolata dopo Albertosi (416`). Mentre Lautaro Martinez ha raggiunto Veleno Lorenzi a 8 gol, settimi di sempre nel derby .