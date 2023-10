Osimhen fa arrestare la sorella e i suoi figli in Nigeria, scoppia la polemica

Non è di certo un buon momento per Victor Osimhen, che finisce ancora una volta al centro di polemiche, anche se non legate direttamente alla maglia del Napoli: stando a quanto si può vedere da un filmato caricato sul web dal cognato, la sorella dell'attaccante azzurro è stata arrestata così come i suoi figli proprio a causa di una segnalazione del congiunto.

Tutto sarebbe legato a una richiesta di denaro derivante dal fatto che il marito della donna, nel suo ruolo di intermediario, non avrebbe ancora ricevuto una parte delle commissioni spettanti per il passaggio di Osimhen dal Lilla al Napoli: questa, per lo meno, è la versione fornita dall'uomo alla stampa nella denuncia in rete di quanto accaduto qualche giorno fa.

Il video dell'arresto della moglie e dei figli è stato caricato su X-Twitter dallo stesso cognato dell'attaccante del Napoli Osita Okolo per denunciare i fatti: e il dito viene puntato proprio contro il centravanti della nazionale nigeriana, ritenuto responsabile di quanto accaduto. "Il dipartimento dei Servizi di Stato ha perso il controllo: Victor Osimhen lo ha inviato per far portare via con la forza sua sorella (mia moglie) per via di una questione in tribunale ancora aperta tra me e lui" , scrive sul celebre social network Osita Okolo.

Ma quale sarebbe il motivo della discordia? Una somma di denaro spettante al marito della sorella, ma mai riconosciuta, per via della conclusione del passaggio dell'attaccante nigeriano dal Lille al Napoli: tra gli intermadiari della trattativa, infatti, figurava anche lo stesso Okolo.

"Mia moglie e i miei figli sono in custodia delle forze dell'ordine da cinque giorni" , racconta il diretto interessato a Calcionapoli24. "Il motivo? Tutto ciò che abbiamo chiesto a Victor è di restituirmi la commissione che ha riscosso da me" . La disputa nasce quindi per la prima volta qualche anno fa, dopo l'ultimo trasferimento del centravanti. Peraltro, di recente, era stata la stessa sorella di quest'ultimo a caricare sul web un video in cui, in lacrime, chiedeva a Victor di onorare il suo debito nei confronti del marito.