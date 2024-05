Le pagelle di Atalanta-Bayer Leverkusen: Lookman e Gasperini da 10 e lode

L'Atalanta domina il Bayer Leverkusen e vince l'Europa League. Ademola Lookman segna un tripletta e merita un dieci e lode come Gian Piero Gasperini. Tutti bocciati tra le fila dei tedeschi. Ecco i voti della finale di Dublino

Le pagelle dell'Atalanta

Juan Musso 7: Bravo nelle uscite, sempre attento e concentrato anche perché l'Atalanta non concede quasi mai il tiro agli attaccanti tedeschi.

Berat Djimsiti 7,5: E' sicuramente uno dei meno pubblicizzati ma è anche uno dei più importanti della difesa nerazzurre. Dalle sue parti non si passa. Concentrato

Isak Hien 8: Arrivato a gennaio dal Verona pian piano si è ritagliato il suo spazio prendenso i galloni da titolare. Con la Juventus in Coppa Italia era stato un po' troppo distratto ma si è rifatto con gli interessi questa sera cancellando gli attaccanti del Bayer. Muro

Sead Kolasinac 7: Gioca una grande partita fatta d'esperienza, furbizia e tanta grinta. Costretto ad uscire poco prima dell'inizio del secondo tempo per un problema muscolare. (dal 46' Giorgio Scalvini 7,5: Entra in una situazione non facile ma non fa sentire per niente l'assenza di chi l'ha preceduto. Sveglio, sempre sul pezzo e in anticipo su Wirtz e chi gli capita a tiro. Muro

Davide Zappacosta 7: Stantuffo costante sull'out di destra. Macina chilometri, spinge in maniera sapiente e difende con ordine. (dall'84' Hans Hateboer sv)

Ederson 8: Uomo ovunque del centrocampo dell'Atalanta, un po' come Koopmeiners ma con altri compiti. Corre per tre e non perde quasi mai un duello. Prezioso

Teun Koopmeiners 8,5: Giocatore fondamentale e completo. Gioca praticamente ovunque e lo fa sempre con qualità, acume tattico e intelligenza. Meraviglioso

Matteo Ruggeri 7,5: Classe 2002, il più giovane in campo per l'Atalanta ma nonostante questo fattore gioca una partita da veterano. Gasperini lo pungola spesso dalla panchina ma lui non sbaglia un colpo. Generoso (dal 91' Rafael Toloi sv)

Charles De Ketelaere 6,5: Nel primo tempo gioca una buona partita un po' come tutta l'Atalanta e si rende anche utile con giocate di qualità. Nel secondo tempo entra in campo più timido e Gasperini decide di inserire il più esperto Pasalic (dal 57' Mario Pasalic 7: Entra per portare esperienza, qualità e quantità e ci riesce alla grande)

Ademola Lookman 10 e lode: Uomo partita, in tutti i sensi. Segna la tripletta che consegna l'Europa League all'Atalanta con un gol d'astuzia, il primo, e due reti tutta tecnica e qualità. Giocatore determinante. Imprendibile, incontenibile, indemoniato.

Gianluca Scamacca 7: Fa un gran lavoro di sponda e gioca condizionato per un giallo subito al 35' del primo tempo. Non riesce mai a pungere ma è il punto di riferimento offensivo dell'attaccato nerazzurro e offre l'assist del 3-0 all'indemoniato Lookman (dall'84' El Bilal Touré sv)

Allenatore Gian Piero Gasperini 10 e lode: In questi otto anni ha costruito una squadra capace di tutto. Questa vittoria importantissima e prestigiosissima sono il giusto premio per il suo grande lavoro. Vincere un'Europa League eliminando nell'ordine Liverpool, Marsiglia e Bayer Leverkusen è davvero tanta, tanta, tantissima roba.





Le pagelle del Bayer Leverkusen

Matej Kovar 5,5: Incolpevole sui tre gol subiti e bravo in un paio di circostanze. Difficile però dargli la sufficienza con tre gol incassati e una finale persa.

Josip Stanisic 5: Contro la Roma e non solo era stato decisivo ma questa sera soffre terribilmente la velocità e l'imprevedibilità di Lookman. Entra negli spogliatoi a fine primo tempo e non fa più rientro in campo per scelta tecnica (dal 46' Victor Boniface 5,5: Prova a dare fisicità e vivacità all'attacco del Bayer ma i compagni non lo seguono)

Jonathan Tah 4,5: Mezzo punto in più rispetto al compagno di squadra perché è più presente e di testa le prende quasi tutte. Anche lui però è disastroso in marcature e nelle chiusure

Edmond Tapsoba 4: Lookman gli fa vedere i sorci verdi per tutta la partita. Non lo prende praticamente mai. Disastroso.

Jeremie Frimpong 4: Velocità sterile e tanta irriverenza (dall'81' Nathan Tella sv)

Granit Xhaka 5,5: Lui è l'anima del centrocampo del Bayer Leverkusen ma questa sera viene fagocitato dalla forza d'urto della linea mediana della Dea

Exequiel Palacios 5: Partita anonima per l'argentino che non ne azzecca una, o quasi (dal 68' Robert Andrich 5,5: Prova a metterci qualità e sostanza ma non riesce)

Piero Hincapie 5,5: Qualche buona chiusura difensiva e poco altro.

Florian Wirtz 4,5: Colpi di suola, talento, tanta classe ma questa sera non si è visto tutto questo. I difensori dell'Atalanta lo cancellano dal campo (dall'81' Patrick Schick sv: Entra a risultato ormai già compromesso)

Amine Adli 5,5: La velocità è una delle sue più grandi caratteristiche ed è anche uno dei pochi a provarci fino alla fine.

Alejandro Grimaldo 5: Fa una fatica tremenda a trovare posizione e a superare i rocciosi difensori bergamaschi.(dal 69' Adam Hlozek 5: Entra a risultato compromesso ma non si vede mai)

Allenatore Xabi Alonso 5: Il suo Bayer Leverkusen cade alla 50esima partita stagionale e lo fa proprio in quella più importante. La stagione rimane meravigliosa ma questa finale persa resterà un'onta pesante su questa bella annata.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania) 8: Dirige molto bene una gara sulla carta complicata ma resa "facile" anche dal comportamento ineccepibile dei giocatori di entrambe le squadre